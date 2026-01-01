Окръжният съд в Хасково определи мярка за неотклонение „задържане под стража“ за баща и двамата му синове, обвинени като съизвършители на умишлено убийство на 42-годишен мъж в димитровградското село Странско.

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Диньо Динев и Даниел Динев, и двамата на 29 години, и 53-годишният им баща Петър Петров са обвинени, че на 16 септември са умъртвили мъжа, като са му нанесли множество удари с твърди предмети и са стреляли с пистолет. Според прокуратурата при побоя са използвани гумена палка и метална тръба.

Тялото на мъжа е открито в легло в стая в дома му с множество наранявания. Той е от Ямболска област, но е бил в Странско заради сезонна работа.

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Съдът прие, че въпреки че тримата обвиняеми са трудово ангажирани, имат постоянни адреси в страната и не са осъждани, тежестта на обвинението и начинът на извършване на престъплението сочат на завишена степен на обществена опасност. Според съдебния състав съществува опасност те да се укрият или да извършат престъпление.

Тримата са установени при съвместна акция на криминалисти от Главната дирекция „Национална полиция“ и Областната дирекция на МВР в Хасково. В съдебната зала прокурорът Николай Трендафилов представи данни по обвинението.

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Защитниците на обвиняемите поискаха парична гаранция. Те посочиха, че според тях няма достатъчно доказателства, че тримата са нанесли побоя, като отбелязаха, че следи от кръв са открити в дома на жертвата, а не на улицата. По думите им свидетели са разказали, че мъжът е бил бит от по-голяма група.

Пред съда обвиняемите заявиха, че жертвата е счупила стъкло на техен комбайн и е преследвала сестра им. По думите им мъжът е бил нает срещу 1000 евро да запали селскостопанската им техника. Те посочиха, че за тези действия са подавани сигнали в полицията.

Определението на Окръжния съд в Хасково подлежи на обжалване и протест пред Апелативния съд в Пловдив.