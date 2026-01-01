Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова изпрати днес, 18 септември 2026 г., писмо до председателя на ДАНС Пламен Тончев с искане да бъде предоставена пълната справка с данните, представени на брифинг в Министерски съвет.

Ще бъдат разпоредени незабавни действия на прокурори от Върховна касационна прокуратура за проверка на хода на работата по сигналите и за оказване, при необходимост, на методическа помощ на наблюдаващите прокурори. От административните ръководители на компетентните прокуратури ще се изиска информация за всички посочени преписки и досъдебни производства.

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След анализ на получените данни ще бъдат предприети всички действия в рамките на законовата компетентност за осигуряване на ефективно, обективно и срочно разследване. При наличие на достатъчно доказателства за извършено престъпление ще се предприемат действия за ангажиране на наказателната отговорност на лицата, за които са налице законовите предпоставки.

Прокуратурата на Република България ще продължи взаимодействието с компетентните органи в противодействието на корупцията, при спазване на закона, независимостта на прокурорите, правата на гражданите и изискванията за пълно, всестранно и обективно изясняване на обстоятелствата по всеки случай.

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По време на съвместния брифинг в Министерския съвет председателят на ДАНС Пламен Тончев заяви, че агенцията очаква активност и от международните партньорски служби, за да бъде довършено разграждането на олигархичния модел у нас, като същевременно призова прокуратурата за по-бърза реакция по внесените от държавната агенция материали.

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Тончев изрази очакване държавното обвинение да възложи конкретни задачи на службите, за да може започнатата работа да стигне докрай.

Той посочи редица неизяснени случаи от последните две години, сред които са сигнали за неизгодни договори, съмнителни действия на ръководни кадри в държавни предприятия, нерегламентиран износ на лекарства, организирани престъпни групи и забавени или спорни обществени поръчки за медицинска апаратура и ваксини. В списъка фигурират още казуси с обезвреждането на животински трупове, както и злоупотреби с национални и европейски финансови ресурси.