Моторист почина при катастрофа тази нощ в Русе, съобщиха от Областната дирекция на МВР в крайдунавския град.

Сигнал за инцидента е подаден малко след полунощ. По първоначална информация мотоциклет, управляван от 40-годишен мъж се движел по международния булевард "България" в посока "Дунав мост", когато се блъснал в задната част на лек автомобил, управляван от 19-годишен шофьор.

Веднага на място са изпратени екипи на полицията и на Спешна помощ. При произшествието са пострадали тежко водачът на мотоциклета и негова спътничка, които са били откарани и настанени в болница.

При извършената проверка не е установена употреба на алкохол от водача на колата.

От болницата тази сутрин са информирали полицията, че мотоциклетистът е починал.

Причините за инцидента се изясняват.