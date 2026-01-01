Здравните власти на Франкфурт на Майн отправиха предупреждение. В града са регистрирани още два случая на малария, с което общият брой на заболелите от юли насам достига шест. Маларията е тропическо заболяване, което се предава чрез комари. Два от случаите във Франкфурт са завършили със смърт.

Новите случаи са при хора от квартал Шванхайм, който се намира непосредствено до летището. Здравните власти разследват дали между случаите има връзка. Напоследък инфекции са засегнали предимно служители на летището. Предполага се, че комари от райони, в които има малария, редовно попадат на борда на самолети, оцеляват във Франкфурт и след това предават заболяването при ухапване, съобщи „Евронюз“.

Какво представлява маларията?

Маларията е тропическо заболяване, което може да бъде лекувано ефективно, ако бъде диагностицирано навреме. В началото обаче симптомите наподобяват грип или обикновена настинка. „Затова е изключително важно да се има предвид възможността за инфекция с малария на ранен етап при появата на подобни симптоми“, заявиха от градската управа на Франкфурт на Майн.

Типичните симптоми на малария включват висока температура, втрисане, главоболие и болки в крайниците, както и стомашно-чревни оплаквания. „Поради това тези признаци често се приемат погрешно за грипоподобна инфекция или стомашно-чревно заболяване“, обяснява и институтът „Роберт Кох“.

Не всички видове малария са смъртоносни, сред тях са малария терциана, малария квартана и малария, причинена от Plasmodium knowlesi. Най-опасната форма е тропическата малария, която може да бъде фатална без навременна диагностика и лечение. Федералното външно министерство на Германия я определя като животозастрашаващо заболяване.

Заболяването не се предава от човек на човек. За предаването му е необходимо ухапване от заразен комар. Когато маларията не е придобита в ендемичен район, а е пренесена в друга държава от комари, попаднали там със самолет, това често се нарича „летищна малария“.

Хората, които работят на летището във Франкфурт или в околностите му, прекарват време там или живеят в близост до летището, трябва да се консултират с лекар, ако развият необяснима висока температура.

По време на прегледа е важно да се посочи мястото на пребиваване или престоят в района около летището.

Жителите на Франкфурт на Майн могат да получат информация и на горещата телефонна линия на здравните власти.

Възможни са и превантивни мерки чрез предпазване от ухапвания от комари. Профилактиката например може да включва използването на репеленти срещу насекоми. Според ръководство на Федералното външно министерство продуктите, съдържащи диетилтолуамид (DEET) и икаридин, са доказали своята ефективност в световен мащаб. Носенето на дълги дрехи и използването на комарници също може да помогне в дългосрочен план.

Летищна малария в Европа

Според института „Роберт Кох“ случаите на летищна малария в Германия са изключително редки. Проучване от 2024 г. също показва, че повече от 99% от случаите на малария, регистрирани в Европа, са внесени от ендемични райони.

От 1969 г. до началото на 2024 г. базите данни са регистрирали 145 случая на малария, при които пациентите са се заразили в Европа. Повече от две трети от тях са били определени като случаи на летищна малария. Най-засегнатите държави са Франция (52 случая), Белгия (19 случая) и Германия с девет случая – осем във Франкфурт и един в Мюнхен.

И тук много от засегнатите са имали връзка с международно летище. Според градските власти двамата новозаразени от квартал Шванхайм във Франкфурт в момента се лекуват в болница.