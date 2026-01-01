Тежка катастрофа с пострадал затвори вчера главен път Е-70, съобщиха от полицията. По случая вече е образувано досъдебно производство.

Инцидентът стана по пътя Русе – Варна.

Тежка катастрофа с кола, камион и влекач в Разградско, има пострадал

67-годишен мъж от Разград, управляващ лек автомобил, предприел маневра „завой наляво“, при което бил ударен от движещия се след него товарен състав – влекач „Скания“ с полуремарке, шофиран от 61-годишен водач също от Разград. Вследствие на удара лекият автомобил навлязъл в лентата за насрещно движение и се сблъскал странично с друг товарен влекач „Скания“, управляван от 52-годишен мъж от Варна.

При произшествието е пострадал водачът на лекия автомобил. Той е транспортиран в МБАЛ-Разград с фрактура на дясната бедрена кост, като по данни на медиците няма опасност за живота му.

Пробите на всички участници за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

Работата по изясняване на причините за инцидента продължава.