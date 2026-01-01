След заседание на Съвета по сигурността властите отчетоха сериозни дефицити в охраната на стратегически и критични обекти и обявиха мерки за засилването ѝ, включително поетапно оборудване с антидрон системи и увеличаване на полицейското присъствие около складове за боеприпаси и взривни вещества.

"Определено има нужда от допълнително финансиране, допълнително закупуване на антидрон системи, необходимо е отпускане на финансиране за изграждане на системи за видеонаблюдение, за модернизиране на процеса на охрана на формированията от Министерството на отбраната", обясни военният министър Димитър Стоянов.

Вътрешният министър Иван Демерджиев каза, че на Съвета са разгледани още два аспекта - сигурността на обектите от критичната инфраструктура и защитата на обектите, които се произвеждат или съхраняват взривни вещества и боеприпаси.

При анализа на сигурността на обектите от критичната инфраструктура са установени сериозни дефицити по отношение на наличието на антидрон системи, съобщи Демерджиев.

По думите му ще бъдат приоритизирани обектите, които трябва да бъдат оборудвани с такива системи. Снабдяването ще става поетапно, като ще се отчита средата, в която се намира конкретният обект – включително дали е в населено място или извън него – и какъв тип противодействие може да бъде използвано.

Наред с това Съветът по сигурността е обсъдил и състоянието на складовете и производствените бази за боеприпаси и взривни вещества. Съвместни екипи на МВР и ДАНС ще обследват подробно обектите и ще изготвят конкретни и ясни предписания за повишаване нивото им на защита, съобщи вътрешният министър.

По заповед на главния секретар на МВР са разпоредени и действия на областните дирекции на вътрешното министерство и Столичната дирекция на вътрешните работи за засилени полицейски патрули около такива обекти. Предвиждат се повече полицейски патрули и използване на допълнителни сили на МВР за охраната.

Мерките са предвидени до края на 2026 г., когато ще бъде направен анализ дали е необходимо те да бъдат продължени или променени.

Стоянов: Очакваме договори за повече от 10 антидрон системи

Министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че ведомството работи за придобиването на допълнителни антидрон системи.

По думите му се водят преговори за придобиването на повече от 10 по механизма SAFE. Конкретният брой ще зависи и от финансовите параметри.

Целта на Министерството на отбраната е до края на годината да има сключени договори за системите, посочи Стоянов. Военният министър припомни и подготвяните промени в Закона за отбраната и въоръжените сили, с които трябва да се регламентират възможностите за противодействие на дронове.

Демерджиев съобщи, че МВР и Министерството на отбраната ще координират действията си при придобиването и разполагането на антидрон системите, така че да няма дублиране и наличният ресурс да осигурява максимално широко покритие.

„Гранична полиция“ също работи по придобиването на подобни системи, които ще бъдат използвани основно за защита на държавната граница.

По отношение на финансирането Стоянов посочи, че в Министерството на отбраната са заделени 70 млн. евро, но според него тези средства са крайно недостатъчни за покриването на всички стратегически обекти в страната. Затова ще бъде необходимо допълнително финансиране, като Министерството на финансите трябва да участва в подготовката на финансовата рамка за следващата година.

Демерджиев уточни, че продължава разследването на двата последни инцидента в обекти за съхранение на боеприпаси. Той не съобщи подробности от разследванията, но заяви, че внимателно се проверяват и версии за възможна външна намеса.