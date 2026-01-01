Правителството обяви пакет от мерки за над 300 млн. евро за ограничаване на ефекта от високите цени на горивата върху гражданите и бизнеса. Сред тях са премахване на акциза върху пропан-бутана, еднократна помощ от 50 евро за хора с ниски доходи, подпомагане на земеделските производители с близо 44 евроцента на литър газьол, както и финансова подкрепа за тежкотоварния, публичния, ученическия и медицинския транспорт.

Мерките бяха представени след работна среща в Министерския съвет. Според правителството част от тях вече са били заложени в бюджета за 2026 г., а целта е поскъпването на горивата да не води до допълнително увеличение на цените на храните, стоките и услугите.

Правителството представи пакета като комбинация от директна подкрепа за домакинствата и мерки за ключови сектори от икономиката. Според обявените разчети общата стойност на мерките надхвърля 300 млн. евро, като средствата са насочени към различни групи – от домакинствата с ниски доходи до земеделски производители и транспортни компании.

Премахват акциза върху пропан-бутана

Сред новите предложения е отпадането на акциза върху пропан-бутана. Мярката ще изисква законодателна промяна, уточни министърът на иновациите и растежа Александър Пулев.

По думите му премахването на акциза трябва да доведе до понижаване на цената на горивото на колонката и да облекчи разходите както за гражданите, които използват автомобили с газови уредби, така и за част от бизнеса.

Очакваният ефект върху държавния бюджет е около 15 млн. евро до края на годината, или приблизително 5 млн. евро месечно.

Пулев посочи още, че правителството се стреми да насочва помощта към конкретни групи и сектори, вместо да прилага универсални компенсации. Сред приоритетите са общественият транспорт, ученическите превози и медицинският транспорт.

Особено внимание ще бъде отделено на малките и отдалечените населени места, където някои транспортни линии не са достатъчно рентабилни, но са важни за достъпа на хората до услуги.

Вече са предоставени и 55 млн. евро за директна подкрепа на тежкотоварните превозвачи. Според правителството мярката цели да ограничи натиска от по-високите транспортни разходи върху крайните цени.

Подпомагане от близо 44 евроцента за литър газьол за земеделските производители

Отделно от това са предвидени 170 млн. евро държавна помощ за земеделските производители. Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски посочи, че 100 млн. евро от сумата ще бъдат използвани за компенсиране на разликата в цената на газьола между 2025 и 2026 г.

Това означава подпомагане от близо 44 евроцента за литър газьол, обясни министърът.

По думите на Абровски целта е по-високите разходи за гориво да не се пренасят по цялата хранителна верига и в крайна сметка да водят до допълнително поскъпване на хранителните продукти.

Той посочи, че средствата са част от вече предвидената за земеделския сектор подкрепа заради увеличените разходи за горива и торове.

„Инфлационен чек“: 50 евро за хората с ниски доходи

Сред социалните мерки е и еднократният „инфлационен чек“ на стойност 50 евро. Помощта е предназначена за хора и семейства с ниски доходи и ще обхване над 560 000 души. За мярката са предвидени 30 млн. евро.

Сред правоимащите ще бъдат представители на осем групи, включително хора, които получават целева помощ за отопление, семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания, както и деца, отглеждани от роднини, близки или приемни семейства.

В обхвата попадат още получатели на определени семейни помощи, военноинвалиди и военнопострадали, както и други уязвими групи.

Парите ще се изплащат еднократно и без подаване на допълнително заявление. Правоимащите ще бъдат установявани служебно от Агенцията за социално подпомагане, а средствата ще се получават по начина, по който хората вече получават останалите си помощи – по карта или чрез пощенски оператор.

Очаква се изплащането да започне през октомври.

За разлика от предишни схеми, при тази помощ притежаването на автомобил няма да бъде условие за получаване на средствата. Социалният министър Наталия Ефремова обясни, че поскъпването на горивата засяга и хората без автомобили чрез по-високите цени на храните и услугите.

Кабинетът заяви, че ще следи развитието на цените на горивата и при необходимост ще обсъжда допълнителни действия.