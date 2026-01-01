Проверете делото, образувано в прокуратурата през януари 2025 г. по информация на ДАНС. Там има всички пунктове и точки, които са изнесени в обвинението и днес, само че тогава, ако някой беше реагирал навреме, тези хора може би щяха да бъдат живи. Това каза председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) Пламен Тончев във връзка със случая „Петрохан“.

Попитан дали от ДАНС са подавали сигнал в прокуратурата за евентуална педофилия, Тончев уточни, че това е едно от обвиненията, изведени в документа на агенцията от януари. Той добави, че тогава е предоставена официална справка с материали в прокуратурата.

Прокуратурата за случая „Петрохан–Околчица“: Няма данни за чужда намеса при смъртта на шестимата души

На 2 февруари бяха открити три простреляни тела в района на хижа „Петрохан“. Впоследствие бяха обявени за издирване още трима, всички от които свързани с неправителствена организация. Членовете й са обитавали хижа „Петрохан“. Няколко дни по-късно издирваните бяха открити също простреляни в района на връх Околчица. Една от основните версии на разследващите е убийство с последващо самоубийство или самоубийство.

Не се променя изводът за липса на чужда намеса по случая "Петрохан", заяви преди дни на пресконференция в Съдебната палата заместник-апелативният прокурор Наталия Николова при Апелативна прокуратура-София.

Николова увери, че работата по този случай не е спирала през последните седем месеца, продължава и към настоящия момент. Работи се по всички версии, но не са налице никакви данни за чуждо присъствие под връх "Околчица" и на хижа "Петрохан", каза Николова. Прокуратурата се позовава единствено на събрани доказателства в хода на разследването, само на обективни факти, а не на конспиративни теории, допълни тя.

Работи се по няколко досъдебни производства - едното за смъртта причинена на шестимата на "Петрохан" и "Околчица". Другото досъдебно производство разследва паричните потоци, свързани с физическите и юридическите лица, управлявани от загиналите.

Извършена е експертиза в обем от 157 страници, която включва данни за психическото и емоционално състояние на починалите, начина им на живот, последователността от събития, довели до мотива на деянието на "Околчица". Другата експертиза е медицинска, балистична, физико-химична и техническа и отговаря на въпроси, свързани с механизма на извършване на деянието под връх "Околчица". Тя е извършена от осем вещи лица.

Майката на Николай Златков определи заключенията по случая „Петрохан–Околчица“ като „свободно съчинение“

С всичко това обаче не се съгласиха присъстващите на пресконференцията роднини на починалите на "Петрохан" и "Околчица", сред които Ралица Асенова, майка на Николай Златков, както и Стела Майсторова, майка на Ивайло Калушев и проф. Николай Майсторов, негов доведен баща и съпруг на Майсторова. Те заявиха, че имат много въпроси и обвиниха прокуратурата, че още в началото на разследването са обявили жертвите за убийци.