Изнесените факти от експертите за случая „Петрохан–Околчица“ са наистина потресаващи и изключително тревожни за бъдещето ни като общество. Това каза министър-председателят Румен Радев, който коментира над 3-часовия брифинг на прокуратурата с нови данни по случая, които бяха изнесени вчера.

Разследването по случая още продължава.

Трябва да търсим отговори на много въпроси около този случай: как така институции са дали на едно НПО име, функции и легитимация на държавна агенция. Как се случва това нещо?, попита той.

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"Как така това НПО свърталище на педофилия, погазващо всякакви морални норми, се е радвало на финансова и политическа подкрепа? Как така те са се разпореждали с една завзета огромна територия и са възпрепятствали свободното движение на български граждани в тази територия? Как така се е регистрирало такова огромно количество оръжия? Как така един човек, който е бил толериран финансово, политически, легитимиран обществено, всъщност е човек, погазващ брутално всякакви морални норми, хладнокръвен убиец на деца и откровен педофил? Как така се е стигнало до това нещо? Това е процес, продължавал години наред. Ако ние като общество не стигнем до дъното на тези процеси, не можем спокойно да гледаме напред за бъдещето на нашите деца и изобщо за бъдещето ни като общество", заяви Радев.

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Попитан дали има общо между предстоящите президентски избори и провеждането на брифинга вчера - скоро преди вота, Радев отговори: "хладнокръвното убийство на деца и тяхното сексуално насилване, според вас какво общо има с едни избори? Ние трябва да намерим отговор и да стигнем до дъното на тази секта или педофилска организация".