/ БТА

15-годишен ученик е загубил ръката си по време на протест във Франция. Демонстрациите за подобряване на условията в училищата нарушиха учебния процес в стотици учебни заведения в цялата страна, предаде АФП. 

Източник от полицейски синдикат заяви, че ученикът от северния град Ланс вероятно е взел граната със звуково-ослепителен ефект, изстреляна от полицията за борба с безредиците, с намерение да я хвърли обратно. Устройството обаче е избухнало в ръката му. 

Протестите във Франция са част от нарастващото недоволство сред ученици и учители заради условията в образователната система. Демонстрациите засегнаха училища в различни части на страната, като в някои учебни заведения занятията бяха прекъснати или затруднени.

Сред основните оплаквания са недостигът на учители, препълнените класове, състоянието на училищната инфраструктура и недостатъчното финансиране. Ученици и преподаватели настояват за повече средства и мерки за подобряване на условията, в които се провежда учебният процес.

Протестите на места прераснаха в сблъсъци между демонстранти и полиция. Френските сили за сигурност използват различни средства за контрол на тълпите, включително гранати със звуков и светлинен ефект. Те са предназначени да дезориентират временно участниците в безредици и да позволят на полицията да разпръсне събралите се.

Случаят с 15-годишния ученик от Ланс отново поставя въпроса за употребата на подобни средства от полицията и рисковете за демонстрантите, особено когато в протестите участват непълнолетни.

Според информацията на полицейски синдикат ученикът вероятно е взел гранатата с намерение да я хвърли обратно към полицията, но тя е избухнала в ръката му. Това обстоятелство обаче следва да бъде разглеждано като предварителна версия, докато разследването установи точната последователност на събитията.

Инцидентът идва на фона на продължаващ дебат във Франция за границите на полицейската сила при масови демонстрации и за необходимостта от защита на участниците, когато протестите включват голям брой ученици.

 

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БГНЕС
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