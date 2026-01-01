15-годишен ученик е загубил ръката си по време на протест във Франция. Демонстрациите за подобряване на условията в училищата нарушиха учебния процес в стотици учебни заведения в цялата страна, предаде АФП.
Blocus des lycées : un adolescent de 15 ans a eu la main arrachée après l’explosion d’une grenade à Lens ➡️ https://t.co/IqSdxDB7QE https://t.co/uU4HHKqxmo— Le Parisien | faits divers (@leparisien_fdiv) October 5, 2026
Източник от полицейски синдикат заяви, че ученикът от северния град Ланс вероятно е взел граната със звуково-ослепителен ефект, изстреляна от полицията за борба с безредиците, с намерение да я хвърли обратно. Устройството обаче е избухнало в ръката му.
LATEST FROM FRANCE 🇫🇷 | A 15-year-old student lost his hand on riot police fired grenades at a school blockade in Lens. The vocational student was injured outside Lycée Auguste-Béhal when a stun grenade exploded. He was taken to Lille University Hospital, and the police inspectorate has opened an investigation. The blockade is part of a student movement that began in late September and has since spread to more than 1,000 schools across France. After years of underfunding, students and teachers are demanding more staff, smaller classes and repairs to crumbling buildings. Talks with the education minister last week ended without agreement. Youth groups, teacher unions and parents have called a nationwide strike for Tuesday, October 6.— The Specter (@specter_affairs) October 5, 2026
Протестите във Франция са част от нарастващото недоволство сред ученици и учители заради условията в образователната система. Демонстрациите засегнаха училища в различни части на страната, като в някои учебни заведения занятията бяха прекъснати или затруднени.
Сред основните оплаквания са недостигът на учители, препълнените класове, състоянието на училищната инфраструктура и недостатъчното финансиране. Ученици и преподаватели настояват за повече средства и мерки за подобряване на условията, в които се провежда учебният процес.
Протестите на места прераснаха в сблъсъци между демонстранти и полиция. Френските сили за сигурност използват различни средства за контрол на тълпите, включително гранати със звуков и светлинен ефект. Те са предназначени да дезориентират временно участниците в безредици и да позволят на полицията да разпръсне събралите се.
🇫🇷 Up to 500 French schools are set to close Monday as the riots continue The school riot movement that erupted in France over the past week is showing no sign of slowing down. Rioters have hit more than 1,200 high schools, and more than 5,000 people, most of them minors, have been arrested. Meanwhile, rioters carrying Palestinian flags began blocking Turgot High School in Paris, using bins, fences, and signs to obstruct access. https://t.co/j5F2MLCIv1— Visegrád 24 (@visegrad24) October 5, 2026
Случаят с 15-годишния ученик от Ланс отново поставя въпроса за употребата на подобни средства от полицията и рисковете за демонстрантите, особено когато в протестите участват непълнолетни.
Според информацията на полицейски синдикат ученикът вероятно е взел гранатата с намерение да я хвърли обратно към полицията, но тя е избухнала в ръката му. Това обстоятелство обаче следва да бъде разглеждано като предварителна версия, докато разследването установи точната последователност на събитията.
Инцидентът идва на фона на продължаващ дебат във Франция за границите на полицейската сила при масови демонстрации и за необходимостта от защита на участниците, когато протестите включват голям брой ученици.