Служители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) се събраха пред сградата на Областната администрация в Бургас в знак на несъгласие с предвижданото обединение на агенцията с Изпълнителната агенция по горите (ИАГ).

Те настояват ИАРА да запази самостоятелността си. От синдикалната организация на работещите в агенцията коментираха, че двете структури имат различни функции и работят по различна нормативна уредба. Сред основните им опасения са евентуални съкращения и промени в контрола върху риболова в Черно море и вътрешните водоеми.

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"В администрацията на ИАРА работят малко над 200 души", каза пред журналисти Анелия Иванова, председател на НФ "Земеделие и горско стопанство" към Конфедерацията на труда "Подкрепа". По думите ѝ служителите очакват от министъра на земеделието яснота дали при евентуалното обединение ще има съкращения и колко души биха били засегнати.

Срещу сливането с Агенцията по горите: Служители на ИАРА излизат на протест в Бургас

В декларация от 1 октомври на Конфедерация на труда "Подкрепа" служители на агенцията по рибарство поискаха оставката на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски поради направено от него изявление по Българското национално радио, излъчено на 28 септември и касаещо сливането на ИАРА с Изпълнителната агенция по горите.

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На 10 септември министърът на земеделието и храните Пламен Абровски заяви, че при евентуално преструктуриране и обединяване на ИАРА с друга структура контролът по Черноморието, Дунав и във вътрешността на страната няма да бъде намален, а ще бъде засилен. По думите му целта е да бъде оптимизирана общата администрация, без това да е за сметка на специализираната контролна администрация.

Той посочи, че по предварителни данни се предвижда намаляване с около 26 души в общата администрация на ИАРА, докато специализираната контролна администрация ще бъде запазена.