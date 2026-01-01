„Парите във втория пенсионен стълб са лична собственост на осигурените лица, инвестират се и могат да нарастват с доходността от тези инвестиции". Това обясни председателят на Управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване Евелина Милтенова в ефира на „Пресечна точка” по NOVA.

По думите ѝ другият важен момент е изборът на подфонд. Той ще бъде право, а не задължение за осигурените лица. Милтенова каза, че 50 процента от хората, кандидатствали до момента, са се насочили към динамичния подфонд.

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„Когато си млад, времето работи за теб. Когато си в предпенсионна възраст, е важно всичко, което си внасял, да бъде съхранено”, обясни експертът.

В момента всички осигурени лица са в универсален пенсионен фонд, където средствата се инвестират по един и същ начин. Според Милтенова това не дава достатъчно възможности за постигане на по-висока доходност, която да доведе и до по-голяма втора пенсия.

Новият модел предвижда средствата да бъдат разпределяни в различни подфондове според възрастта на осигурения. До 50-годишна възраст хората по принцип ще бъдат насочвани към динамичен фонд. Между 50 г. и три години преди пенсионна възраст средствата ще бъдат в балансиран фонд, а три години преди пенсиониране ще се преминава към консервативен фонд. Целта е с наближаването на пенсионирането да се ограничи рискът от намаляване на натрупаните средства и съответно на размера на втората пенсия.

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Милтенова посочи, че подобен модел вече е доказан в международен план и се прилага в редица държави. „Не се изискват сериозни финансови знания. Вече обаче забелязваме, че осигурените лица започват все повече да се интересуват къде се намират пенсионните им средства и в кое дружество са”, каза тя.

Осигурените лица ще имат възможност да променят избрания подфонд. Това ще може да се прави 12 месеца след всеки направен избор. С новите промени се предвижда от 2027 г. да започне процес по сериозно намаляване на таксите за управление на пенсионните средства. По думите на Милтенова през следващите 10 години таксите и удръжките трябва да бъдат намалени наполовина.

За първи път инвестиционната такса ще бъде разделена на два компонента. Единият от тях ще бъде такса за успех. Това означава, че пенсионните фондове и фонд мениджърите ще могат да получават част от средствата за управление на инвестициите, само ако е постигната добра доходност. Според Милтенова това е сериозна промяна в модела, тъй като интересът на управляващите фондове ще бъде пряко свързан с резултатите от инвестициите.

Сред основните промени е и по-голямата защита на средствата на осигурените лица. Предвижда се да бъде гарантиран и размерът на първоначално отпуснатата втора пенсия.