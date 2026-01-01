Испанският министър на транспорта Оскар Пуенте заяви, че няма да подаде оставка заради тежката железопътна катастрофа, при която загинаха най-малко 69 души, а десетки бяха ранени.

На пресконференция в Мадрид министърът заяви, че „няма какво да крие“, и увери, че правителството ще направи всичко необходимо, за да установи причините за трагедията. По думите му все още има множество въпроси, на които трябва да бъде даден отговор.

„Моето задължение в момента не е да говоря дали трябва да остана на поста си, а да разреша проблема“, заяви Пуенте.

Министърът е изправен пред нарастващ натиск да се оттегли от поста си. Призиви за оставката му отправиха политически опоненти, синдикатът CSIF и демонстранти, които протестираха пред сградата на Министерството на транспорта в сряда вечерта.

Трагедията се разигра в сряда сутринта, когато високоскоростен влак на държавната компания Renfe се блъсна в задната част на неподвижен влак на частния оператор Iryo в района на Урда, провинция Толедо, в централната част на Испания.

Предварителният доклад на транспортните следователи, публикуван късно в четвъртък, показва, че влакът на Renfe се е движил със скорост между 160 и 200 км/ч в момента на сблъсъка. При удара предният му вагон се е врязал в задната част на спрелия влак.

По-рано в петък премиерът Педро Санчес заяви, че общественото доверие във високоскоростната железопътна мрежа на страната е разклатено. Той определи като „неприемливо“ обстоятелството, че Испания е преживяла две подобни трагедии в рамките на една година.

През януари железопътна катастрофа по маршрута Мадрид – Севиля отне живота на 46 души в района на Адамус, Южна Испания. Инцидентът от сряда е сред най-тежките железопътни катастрофи в съвременната история на Европа и най-смъртоносният подобен инцидент в Испания от 2013 г. насам.

Пуенте съобщи, че компютърна повреда около 8:30 ч. в деня на катастрофата е довела до първоначалното спиране на шест движещи се влака, включително двата, които впоследствие са се сблъскали.

Междувременно испански медии разпространиха изтекли аудиозаписи от разговори между машинисти и диспечери в контролния център. Три записа, направени минути преди катастрофата, показват, че на високоскоростен влак е било разрешено да продължи движението си, въпреки че друг влак е бил спрял на релсите на около 25 километра пред него.

Пуенте определи решението влаковете да бъдат пуснати отново без ограничения на скоростта като „необяснимо“.

Разпространението на записите предизвика критики от страна на някои испански политици. Алберто Ибанес, депутат от лявата коалиция „Сумар“, определи изтичането на информацията като „презряно“ в публикация в социалната мрежа X.

Междувременно Ирене Монтеро, кандидатът на партията „Подемос“ за министър-председател, заяви, че отговорността за трагедията не трябва да бъде прехвърляна върху отделен служител. Тя посочи, че машинисти и железопътни експерти от години предупреждават за рисковете, свързани с либерализацията на железопътния сектор.

Пуенте заяви, че няма да използва нито един служител като изкупителна жертва.

Министърът призна, че катастрофата повдига множество въпроси, на които трябва да бъде отговорено последователно.

„Ако разследването покаже, че е имало човешка грешка, ще предприемем съответните действия“, заяви той.

Испания обяви тридневен национален траур в памет на загиналите. Семействата на жертвите и оцелелите продължават да търсят отговори за причините, довели до трагедията.

Консервативната Народна партия също се присъедини към призивите за оставката на министъра, след като по-рано тази седмица такова искане отправи и синдикатът CSIF.

Пуенте обаче категорично заяви, че няма намерение да напуска поста си.

„Най-лесното за мен би било да си тръгна, но нито това отговаря на характера ми, нито е това, което премиерът ме е помолил да направя“, каза той.

„Изпитвам огромна болка и дълбока тъга за жертвите и техните близки. Не мога обаче да позволя тази болка да ме парализира. Трябва да намерим решения на този проблем“, допълни испанският министър.