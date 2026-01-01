Най-малко 68 души загинаха, а над 100 бяха ранени при сблъсък между два високоскоростни влака в Испания. Според първоначалната информация инцидентът край град Урда, в провинция Толедо, може да е свързан с технически проблем в системата за управление на железопътния трафик и с допуснати грешки при организацията на движението. Причините за катастрофата предстои да бъдат установени от разследването, съобщава CNN.

Инцидентът е станал на високоскоростната железопътна линия между Мадрид и Севиля. Влак на държавната железопътна компания Renfe се е сблъскал със спрял влак на частния оператор Iryo.

Какво е причинило сблъсъка?

Испанският министър на транспорта Оскар Пуенте съобщи, че технически проблем е засегнал системата за безопасност и управление на влаковете LZB по протежение на 63-километров участък от железопътната линия. В резултат движението в района е било прекъснато.

След възникването на проблема държавният железопътен оператор ADIF е поел ръчно управлението на трафика. По данни на министъра на влака на Renfe е било разрешено да продължи движението си въпреки червения сигнал, забраняващ преминаването.

Според Пуенте разрешението е било дадено без ограничение на скоростта вследствие на неправилно разпореждане от диспечер. Впоследствие влакът е възобновил движението си със скорост около 124 мили в час, или приблизително 200 км/ч, и се е сблъскал със спрелия влак на Iryo.

„Имаше червен сигнал, забраняващ движението, но въпреки това на влака беше разрешено да продължи“, заяви министърът на транспорта.

Обстоятелствата около взетото решение и евентуалните пропуски в системата за безопасност са предмет на разследването. Пуенте обеща цялостна проверка на причините за инцидента.

Испанският премиер Педро Санчес заяви, че всички установени пропуски ще бъдат отстранени, а евентуалната небрежност ще бъде изяснена.

Колко са жертвите?

По първоначалните данни 68 души са загинали, а над 100 са получили наранявания. От загиналите 24 са пътували във влака на Renfe, а 44 – във влака на Iryo.

Според регионалните власти във влака на Iryo е имало 151 пътници, а в този на Renfe – 393.

Катастрофата е причинила тежки повреди по вагоните и на двата влака. Няколко вагона на Renfe са излезли от релсите и са се наклонили настрани, докато част от вагоните на Iryo са били силно повредени.

Как реагираха властите?

Над 500 служители на спешните служби са били изпратени на мястото на катастрофата, съобщи испанското министерство на вътрешните работи. В спасителните операции са участвали пожарникари, медицински екипи, полицаи, хеликоптери и дронове.

Спасителите са претърсвали повредените вагони за хора, останали затиснати под отломките. Пътниците без тежки наранявания са били евакуирани с автобуси.

Регионалните власти са призовали гражданите да даряват кръв в пунктове в Алкасар де Сан Хуан, Сиудад Реал и Толедо. Испанската гражданска гвардия е открила специализирани офиси в няколко града за идентифициране на загиналите.

Премиерът Педро Санчес изрази съболезнования на близките на жертвите и обяви, че страната скърби за загубените човешки животи.

Тридневен национален траур започва в Испания от днес в памет на жертвите.

Повдигат ли инцидентите въпроси за безопасността на железниците?

Катастрофата е вторият тежък железопътен инцидент с голям брой жертви в Испания през годината. През януари при друга катастрофа в провинция Кордоба загинаха над 40 души. Тогава причината е била различна – дерайлиране вследствие на скъсване на релсите, след което влакът е навлязъл в съседния коловоз.

Двата инцидента поставят въпроси за състоянието на железопътната инфраструктура, техническата поддръжка и надеждността на системите за безопасност.

Въпреки това предходните европейски статистически данни показват, че Испания е сред страните с добри показатели за железопътна безопасност. Според доклад на Евростат през 2023 г. страната е регистрирала по-малко от един смъртен случай на милион жители в железопътния транспорт – един от най-добрите резултати в Европейския съюз.

Експертната оценка на последните инциденти ще зависи от резултатите от разследванията. Те трябва да установят дали причината е в техническа неизправност, човешка грешка, недостатъци в процедурите за управление на движението или съчетание от няколко фактора.