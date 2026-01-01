Европейският съюз заяви днес, че е готов да предостави „цялата необходима помощ“ на испанските власти след сблъсъка между два влака южно от Мадрид, при който по последна информация на местните власти загинаха най-малко 31 души, предаде Франс Прес.

„Готови сме да окажем пълното си съдействие на испанските власти“, каза говорителят на Европейската комисия Паула Пиньо. Тя отбеляза, че „е твърде рано, прекалено рано, да се вадят заключения“ от катастрофата.

Два пътнически влака се сблъскаха край Толедо, има десетки загинали и ранени (ВИДЕО)

Според две испански медии - "Еспаньол" и "Антена 3", които писаха, че се позовават Гражданската защита на Кастилия Ла Манча жертвите са дори 50.