Швеция подготвя нови ограничения за влизане на руски граждани в страната, за да попречи на руските спортисти да участват в състезания, провеждани на нейна територия.

Това обяви министърът по миграционните въпроси Йохан Форсел.

„Работим в три паралелни направления, за да ограничим възможностите на руските граждани да посещават Швеция“, заяви Форсел на пресконференция.

Той уточни, че новите правила ще засегнат преди всичко руските спортисти. Припомняме, че Норвегия и Финландия вече въведоха ограничения за допускането на руски състезатели, включително такива с неутрален статут.

През 2027 година шведският град Фалун трябва да бъде домакин на Световното първенство по ски северни дисциплини.

„В Швеция, за разлика от Норвегия, Дания и Финландия, решенията се вземат от отделните ведомства. Правителството не издава визи. Но като се има предвид всичко, което правим в момента както на ниво Европейски съюз, така и на национално ниво, перспективите руските скиори да не застанат на стартовата линия във Фалун са много добри“, заяви Форсел в интервю за Viaplay.





