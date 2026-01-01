Необичаен опит за внасяне на оръжие в гръцки затвор разследват властите на остров Крит, след като неизвестни лица успели да доставят пистолет с дрон. В полезрението на разследващите е и български гражданин, излежаващ доживотна присъда в затвора в Ханя, за когото се предполага, че е бил адресат на пратката.

Инцидентът е станал на 17 ноември. Дронът е пуснал пратката на територията на затвора, след което е бил засечен и неутрализиран от системата за противодействие на безпилотни летателни апарати.

При последвалата проверка служителите на затвора открили пистолет в кош за отпадъци в общо помещение. Според гръцките медии оръжието вероятно е било предназначено за 38-годишен български гражданин, който излежава доживотна присъда в затвора в Ханя.

Мъжът, чието име не се съобщава, е осъден за убийството на бизнесмена Янис Макрис, извършено през 2018 г. в района на Вула, край Атина.

Името на българина е свързвано и с убийството на затворника Андонис Пападатос, извършено през февруари 2026 г. в затвора в Домокос, Централна Гърция.

Разследващите установяват кой е управлявал дрона, кой е организирал доставката и дали други лица са участвали в операцията. Проверява се и дали българският затворник е имал отношение към опита за внасяне на оръжието.

Гръцките власти продължават разследването по случая.