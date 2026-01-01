Отборите на Зелените и Ураганите ще излязат на Арената на “Игри на волята” за нов номинационен сблъсък тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Двете племена ще се изправят пред Колелото на съдбата - препятствие, изискващо пъргавина, баланс и бърза мисъл.

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Бедстващото племе на Зелените ще направи всичко по силите си, за да прекъсне победната серия от осем поредни успеха на своите съперници. Ако успеят, обитателите на Изолатора ще върнат името и флага си и отново ще получат правото да се състезават като Канарите. Дали обаче ще съумеят да триумфират или отново ще се озоват край огъня на номинациите?

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Междувременно в Резиденцията Иван ще направи опит да разклати доверието във водещата коалиция при Сините само на няколко крачки от решаващите етапи в надпреварата.

Кой ще е първият номиниран воин в Дивия север тази седмица, гледайте в “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.