Могат ли навиците ни за консумация на алкохол да са свързани с бактериите в червата? Испански учени установиха, че при хората с преддиабет умерената консумация на бира, вино или спиртни напитки, както и хранителните навици, се асоциират с различия в чревната микробиота при мъжете и жените. Това показва изследване, публикувано в списание „Нутрисион Хоспиталариа“, съобщи „Нюз Медикъл“.

Преддиабетът е широко разпространен в Испания и засяга 15 процента от възрастните. Прогресията му към диабет тип 2 може да бъде забавена или дори предотвратена с помощта на медикаменти, физическа активност и намаляване на теглото. Доказано е, че средиземноморската диета помага за намаляване на телесната маса, нивата на гликирания хемоглобин и триглицеридите, като по този начин забавя развитието на заболяването.

Някои учени включват умерената консумация на бира и вино в този хранителен модел. Полифенолите, например флавоноидите, съдържащи се във ферментиралите напитки, се смятат за фактор, който може да влияе върху оксидативния стрес и хипергликемията. Последни изследвания показват, че при хората с преддиабет съставът на чревната микробиота е променен. Досега обаче не е била проучвана връзката между нея и консумацията на алкохол при това състояние.

Учени от Испанския национален съвет за научни изследвания (CSIC), Университета „Комплутенсе“ в Мадрид, Регионалната здравна служба на Мадрид и „Мадрид Салуд“ са изследвали връзките между хранителните навици, консумацията на алкохол и чревната микробиота при възрастни с преддиабет. Те са използвали данни от проучване, в което е изследван ефектът от добавянето на капсули с Moringa oleifera към хранителния режим в продължение на 12 седмици.

Анализът на консумацията на алкохол е бил наблюдателен, а не експериментален, тоест не е изследван пряко ефектът от употребата на алкохол. Участниците са били хора с преддиабет на възраст между 40 и 70 години от Мадрид. Те не са приемали медикаменти за лечение на хипергликемия, не са страдали от тежки заболявания и не са използвали други хранителни добавки.

Хранителните навици и консумацията на алкохол са регистрирани чрез тридневни хранителни дневници, попълвани при всяко от трите посещения на участниците, през интервали от по шест седмици. Според навиците си за употреба на алкохол те са разпределени в три групи: непиещи или употребяващи малки количества алкохол, консуматори на бира и консуматори на вино или спиртни напитки. В групата на пиещите бира са включени и хора, които консумират безалкохолна бира.

Умерената консумация на алкохол е определена като не повече от 24 грама дневно за мъжете и 12 грама дневно за жените. В началото на изследването са измерени артериалното налягане и нивата на холестерола. Участниците са предоставили и информация за самостоятелно съобщени диагнози за хиперхолестеролемия и хипертония. Антропометричните измервания са включвали тегло, ръст и обиколка на талията. За анализ на чревната микробиота е взета и проба от изпражнения, в която отделни бактериални групи са изследвани чрез целева количествена полимеразна верижна реакция (PCR).

В проучването са участвали 67 души с преддиабет, от които 37 жени. Средната им възраст е била около 55 години, а средният индекс на телесна маса е надхвърлял 27 кг/м². Възрастта, антропометричните показатели и разпространението на хиперхолестеролемията и хипертонията не са се различавали значимо между отделните групи. Консумацията на алкохол при участниците е била предимно умерена, въпреки че при някои отчетените количества са надхвърляли определените в изследването граници.

Мъжете от групата на непиещите или употребяващите малко алкохол са консумирали по-малко плодове от мъжете, които пият бира или вино и спиртни напитки. Мъжете, предпочитащи вино или спиртни напитки, са консумирали по-малко месо, но повече риба в сравнение с пиещите бира.

При жените се наблюдава различна тенденция. Тези, които не пият или употребяват малко алкохол, са консумирали по-малко захар от жените, които пият бира или вино и спиртни напитки. Общата степен на придържане към средиземноморската диета не се е различавала значимо между отделните групи или между мъжете и жените. При жените най-силна привързаност към този хранителен модел е отчетена сред непиещите, докато при мъжете именно те са показали най-ниска.

Съставът на чревната микробиота се е различавал значително между групите според консумацията на алкохол, като различията са били по-ясно изразени при мъжете. При мъжете, употребяващи алкохол, е установена по-висока численост на бактерията Akkermansia muciniphila. Наблюдавана е и тенденция към по-висока численост на бактерии от рода Bacteroides, макар доказателствата за тази разлика да са по-слаби. При останалите изследвани бактериални групи не са установени значими различия между групите.

Резултатите показват, че съществуват различия между половете във връзката между консумацията на алкохол, хранителните навици и чревната микробиота при хората с преддиабет. При мъжете умерената употреба на алкохол се асоциира с по-висока численост на A. muciniphila и с по-голяма консумация на плодове. При жените такава връзка не е установена, а непиещите консумират по-малко захар.

Авторите подчертават, че установените асоциации не означават, че алкохолът подобрява чревното здраве или предотвратява диабета. Сред ограниченията на изследването са малкият брой участници, особено осемте мъже в групата на непиещите, самоотчитането на хранителните навици и консумацията на алкохол, изследването само на отделни бактериални групи и ограничаването на извадката до един испански регион.

Изследователите отбелязват също, че първоначалният прием на добавки с Moringa oleifera не е показал видим ефект върху изследваните бактерии. Според авторите различията между мъжете и жените трябва да бъдат проучени допълнително, преди да се формулират препоръки относно консумацията на алкохол.