Апелативен съд във Франция осъди полицай на осем години затвор за убийството на чернокож мъж по време на пътна проверка през 2020 г., предаде АФП.

Късно вчера съдът постанови, че 35-годишният Жил Гилбер не е действал при законна самоотбрана, когато е прострелял от близко разстояние 28-годишния Оливио Гомес, който се опитвал да потегли с автомобила си по време на нощна проверка в района на Париж на 17 октомври 2020 г.

Магистратите забраниха на Гилбер да упражнява полицейската професия до края на живота си и да носи огнестрелно оръжие за срок от 15 години.

Защитата твърдеше, че Гилбер и двама негови колеги са следвали Гомес в продължение на 20 минути до дома му в град Поаси заради превишена скорост. Тази версия обаче беше опровергана от записи на охранителни камери.

Гилбер слязъл от полицейския автомобил и насочил пистолета си към Гомес, който отново запалил двигателя на колата си. Полицаят произвел три изстрела срещу бащата на три деца, като го убил.

През март първоинстанционен съд осъди Гилбер на 10 години лишаване от свобода.

„Това е облекчение. Всички тези години на борба, на усилия, имаше толкова много съмнения. Най-накрая можем да си поемем дъх и да скърбим за загубата си“, заяви пред АФП по-малкият брат на жертвата Леонел Гомес.

Дамиен Вине, един от адвокатите на семейството, определи присъдата като „историческа“.

Осъдителните присъди по дела за предполагаемо полицейско насилие са рядкост във Франция.

По друго подобно дело предстои да бъде съден френски полицай за смъртоносната стрелба от непосредствена близост срещу 17-годишния Наел Мерзук през юни 2023 г. в предградие на Париж.

Активисти и правозащитни организации обвиняват френската полиция в системен расизъм и насилие, докато властите и полицейските синдикати твърдят, че подобни прояви са изолирани случаи.

Младите мъже, „възприемани като араби, чернокожи или произхождащи от Северна Африка“, са четири пъти по-склонни да бъдат спирани за полицейски проверки в сравнение с останалото население, показва доклад от миналата година на френския орган за защита на правата на гражданите.