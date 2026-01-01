Комисията по външни отношения на Сената на САЩ одобри номинацията на Дъглас Холдър за посланик на страната в България. Решението беше взето с 13 гласа „за“ и 8 „против“ при поименно гласуване на заседание на комисията, проведено на 18 ноември във Вашингтон.

Председателят на комисията, сенаторът републиканец от Айдахо Джим Риш, съобщи, че на заседанието са били придвижени общо 21 кандидатури, предложени от президента Доналд Тръмп за различни дипломатически постове.

Одобрението от комисията е следващ етап от процедурата по назначаването на Холдър. Кандидатурата му предстои да бъде разгледана от целия състав на Сената.