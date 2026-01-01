Националното представителство на студентските съвети (НПСС) предлага промени в Закона за енергетиката, с които електроенергията за битови нужди в студентските общежития да се заплаща по цени за битови клиенти, независимо на чие име е партидата.

Организацията е изпратила позицията си до председателите на парламентарните групи, на комисиите по образование и наука и по енергетика, както и до министрите на образованието и науката и на енергетиката.

От НПСС посочват, че в общежитията с небитови партиди студентите плащат по тарифи за стопански потребители за електроенергията, която използват за осветление, отопление и ежедневни нужди. Според организацията това оскъпява разходите им за живот по време на учебната година.

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Темата отново е актуална след сигналите за проблеми с отоплението и топлата вода в част от студентските общежития в столичния район „Студентски“.

От представителството припомнят, че работят по въпроса от години. През 2022 г. са представили позицията си пред омбудсмана, който подкрепил преминаването на общежитията към условията за битови клиенти. През януари 2024 г. организацията отново е поставила въпроса пред отговорните институции.

Сега НПСС предлага промяната да обхване електроенергията за жилищни нужди както в стаите, така и в общите части на общежитията. Предвижда се също да бъдат въведени ясни правила за отчитане на потреблението и да се обсъди временна мярка за намаляване на сметките още през тази зима.

От организацията заявяват готовност да участват в работна среща с институциите и да съдействат за изработването на законовите промени. Целта е разходите на студентите да бъдат по-предвидими, а настаняването в общежитията да остане достъпно.