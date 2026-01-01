Министерският съвет одобри допълнителни 49 206 900 евро по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2026 г.

Парите ще бъдат прехвърлени към Националната здравноосигурителна каса. Те са за лечение на деца и възрастни, което не се покрива от задължителното здравно осигуряване, но по закон е отговорност на държавата.

Целта е тези дейности да се финансират редовно и навреме, посочват от правителството.

Повече пари за здраве и нови грижи за децата: НЗОК прие бюджета за 2027 г.

Припомняме, ме че вчера, 17 номеври бюджетната комисия в парламента одобри на първо четене бюджета на Здравната каса за 2027 г. с 12 гласа „за“ и 11 „против“. Той предвижда 5,68 млрд. евро приходи и разходи. Това е с 426,9 млн. евро, или 8,1%, повече от тази година.

За лекарства са заложени 1,454 млрд. евро, а за болнична помощ 2,531 млрд. евро. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова посочи, че догодина са предвидени и 30 млн. евро за стипендии на специализантите, лекари и медицински сестри.

Управителят на Здравната каса Владимир Даскалов обяви, че до месец приложението еЗдраве ще получи финансов модул. Всеки пациент ще може да вижда в реално време колко пари е похарчила касата за неговото лечение.