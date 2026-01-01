През нощта срещу четвъртък вятърът ще бъде от запад-северозапад, умерен, а в Дунавската равнина и силен. Валежи ще има главно в Северна България и планините, като на отделни места ще са придружени с гръмотевици. Минималните температури ще са между 8° и 13°, в София – около 9°, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.

Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца. За кратко ще се повиши, но към края на деня ще започне отново да се понижава.

Утре (четвъртък) вятърът отново ще се ориентира от юг-югозапад и следобед ще се усилва. Облачността ще е променлива, след пладне предимно значителна. В западните райони следобед ще превали. Повишението на температурите ще продължи и максималните ще бъдат между 17° и 22°, в София – около 19°.

Жълт код за силен вятър е обявен за 15 области в страната за четвъртък, 19 ноември. Областите, за които важи кодът, са Видин, Монтана, Враца и Плевен, Велико Търново, Русе, Разград, Силистра, Търговище, Шумен, Добрич и Варна, София-град, София област и Перник.

НИМХ

облачността ще бъде променлива. Преди пладне ще духа до умерен югозападен вятър. Следобед ще се ориентира от юг-югоизток и ще се усилва. Максималните температури ще бъдат 18°-20°. Температурата на морската вода е 14°-15°. Вълнението на морето ще бъде 2-4 бала.облачността ще е предимно значителна. Следобед в масивите от Западна България ще превали. Ще духа силен, следобед и бурен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра – около 6°.вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили. На места в Северна България и планините ще превали дъжд. Ще се задържи все още сравнително топло с минимални температури между 9° и 14°, а максималните ще бъдат между 15° и 20°. В събота ще е ветровито и все още сравнително топло. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и временно силен северозападен вятър. На места от запад на изток ще превали дъжд.