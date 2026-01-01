Задържаха 36-годишен шофьор в Попово, след като полицейски тест отчел употреба на амфетамин и метамфетамин. Мъжът отказал да даде кръвна проба за изследване. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Търговище.

На 17 ноември около 14:55 ч. на ул. „Панайот Хитов“ в града полицаи спрели за проверка лек автомобил „Мерцедес 220 Т ЦДИ“ с шуменска регистрация. Колата била управлявана от правоспособен водач от село Голямо Ново, община Търговище.

При тест с техническо средство „Dräger DrugTest 5000“ било установено, че мъжът е шофирал след употреба на амфетамин и метамфетамин. Той отказал кръвна проба за химическо изследване.

Водачът е задържан в Районното управление в Попово. По случая е образувано бързо полицейско производство.