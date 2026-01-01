Прокуратурата привлече към наказателна отговорност 50-годишен мъж, проявил жестокост към котка в София, съобщиха от обвинението.

На 14 ноември в кв. „Враждебна“, обвиняемият е проявил жестокост към животното.

Парализирана и изхвърлена в контейнер: Котка е с тежки увреждания след жестокост в разградско село

Той я е удрял с метална тръба, като вследствие на това ѝ е причинено тежко и трайно увреждане - тежка черепно-мозъчна травма и тежка белодробна травма.

Деянието е осъществено на публично място по особено мъчителен начин.

Мъжът е осъждан в миналото, но е реабилитиран. Той е задържан за 72 часа, като му е поискан постоянен арест.