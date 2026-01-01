България ще отговаря за изграждането на трансграничния железопътен тунел със Северна Македония. Това предвижда протокол към споразумението между двете държави, който правителството одобри като основа за преговори.

Споразумението за подготовката, изграждането и експлоатацията на тунела беше подписано на 6 ноември 2025 г. в село Гюешево и влезе в сила на 4 март 2026 г. В него е записано, че двете държави ще решат коя от тях ще отговаря за строителството.

Проектът за железопътен тунел между България и РС Македония стигна до парламента

С протокола това решение вече се урежда официално. България ще отговаря за изграждането на тунела, за обществените поръчки за строителството и за надзора по време на работата.

Протоколът предстои да бъде подписан от транспортните министри на двете държави. След като бъде одобрен по съответния ред и в двете страни, той ще стане неразделна част от споразумението.

Тунелът е част от бъдещата железопътна връзка между София и Скопие.