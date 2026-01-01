Избирателната комисия на Общото събрание за избор на член на Висшия съдебен съвет от квотата на следователите получи сканираните копия на протоколите от петте избирателни секции. Документите са изпратени чрез специално създадени електронни адреси, а съдържанието им е удостоверено с квалифициран електронен подпис от председателите на секциите.

Въз основа на данните от протоколите комисията ще установи резултатите от гласуването. Според правилата за избор на членове на ВСС от професионалните квоти вотът е редовен, ако в него са участвали повече от половината от следователите, включени в избирателния списък.

За избран ще бъде обявен кандидатът, получил повече от половината от действителните гласове. Това означава, че освен необходимата избирателна активност, за определяне на победителя е нужно и достигането на абсолютното мнозинство от подадените действителни гласове.

Съгласно процедурата председателят на Избирателната комисия трябва да се произнесе по редовността на избора и да обяви резултатите за всеки от кандидатите до 23.00 ч.

След приключването на проверката ще стане ясно дали са изпълнени условията за редовност на вота и кой кандидат получава подкрепата на следователите за представителство във Висшия съдебен съвет.