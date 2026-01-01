Правителството отпусна общо близо 12 млн. евро за национални програми в образованието. Над 8 млн. евро от тях са за спорт и изкуства в училищата.

8,2 млн. евро за спорт и изкуства

По програмата на Министерството на образованието „Заедно в изкуствата и в спорта“ се отпускат 8 247 237 евро. Тя се изпълнява за пета поредна година и интересът към нея расте. Тази година в заниманията ще участват над 40 000 ученици.

С парите се финансират групи по музика, танци, театър, кино и изобразително изкуство, както и посещения на концерти, спектакли и изложби. В спорта се подкрепят училищни отбори по баскетбол, волейбол, хандбал и футбол. Покриват се разходите за екипировка, треньор, уреди и участие в състезания.

За децата със специални образователни потребности има средства за арттерапия, музикотерапия, танци, театър и рисуване, както и за адаптирани спортове като футбол, баскетбол, волейбол, боче и голбал.

3,7 млн. евро по шест програми

Още 3 669 301 евро се разпределят по шест национални програми за развитие на образованието: