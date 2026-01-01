Правителството отпусна общо близо 12 млн. евро за национални програми в образованието. Над 8 млн. евро от тях са за спорт и изкуства в училищата.
8,2 млн. евро за спорт и изкуства
По програмата на Министерството на образованието „Заедно в изкуствата и в спорта“ се отпускат 8 247 237 евро. Тя се изпълнява за пета поредна година и интересът към нея расте. Тази година в заниманията ще участват над 40 000 ученици.
С парите се финансират групи по музика, танци, театър, кино и изобразително изкуство, както и посещения на концерти, спектакли и изложби. В спорта се подкрепят училищни отбори по баскетбол, волейбол, хандбал и футбол. Покриват се разходите за екипировка, треньор, уреди и участие в състезания.
За децата със специални образователни потребности има средства за арттерапия, музикотерапия, танци, театър и рисуване, както и за адаптирани спортове като футбол, баскетбол, волейбол, боче и голбал.
3,7 млн. евро по шест програми
Още 3 669 301 евро се разпределят по шест национални програми за развитие на образованието:
- 1,59 млн. евро по „Без свободен час“ за учителите, които са замествали отсъстващи колеги. Парите отиват в 686 училища и 111 детски градини.
- 889 345 евро по „Иновации в действие“ за 514 училища, които да обменят успешни методи на обучение.
- 855 030 евро за 1086 общински училища за софтуер за управление на учебния процес, обучение от разстояние и в хибридна форма, интернет и Wi-Fi.
- 130 493 евро по „Умения на фокус“ за финансова грамотност на учениците и за изграждане на позитивни нагласи в 12 училища.
- 119 047 евро за модернизиране на професионалното образование в 8 общински училища.
- 80 612 евро за обучения по пътна безопасност в 162 училища и детски градини.
- Средствата се дават чрез бюджетите на общините.