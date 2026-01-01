Време е за сладки сънища и дълга зимна почивка! С понижаването на температурите първите обитатели на Парка за мечки в Белица вече се оттеглят в уютните си бърлоги, за да се отдадат на най-продължителната дрямка през годината, съобщиха от парка.

Начело на сънливата компания са Станди, Сейда, Сузана, Ива, Йета, Маринка и Мима, които се подготвят за зимния си сън. Останалите мечки все още не бързат да се сбогуват с активния сезон.

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Те продължават да похапват любимите си лакомства и да трупат необходимите мастни запаси, които ще им помогнат да преживеят студените месеци.

Ще заспи ли Явор за първи път в живота си?

Особено любопитна е историята на най-новия обитател на парка - мечока Явор.

За него всичко в новия му дом все още е непознато и интересно. Предстои да стане ясно дали тази зима ще се почувства достатъчно спокоен и защитен, за да се отдаде на зимен сън.

Ако Явор заспи, това ще бъде първата хибернация в живота му, разказват от парка.

Как мечките се подготвят за зимния сън?

Преди да се оттеглят в бърлогите си, мечките преминават през любопитен период, наречен хиперфагия.

През него те се хранят изключително интензивно, за да натрупат достатъчно мазнини, които ще им служат като енергиен резерв през зимата.

По време на зимния сън сърдечният им ритъм се забавя значително, което позволява на организма да пести енергия.

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Още по-впечатляващо е, че мечките могат да прекарат месеци в бърлогите си, без да се хранят, да пият вода или да излизат навън.

Паркът затвори врати до пролетта

От Парка за мечки в Белица напомнят, че той вече е затворен за посетители, за да бъде осигурено необходимото спокойствие на животните през зимните месеци.

Паркът ще посрещне отново посетители през пролетта, когато мечоците постепенно ще се събудят от дългата си зимна почивка.