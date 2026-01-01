След 14 години в тесни бетонни заграждения 22-годишният мечок Явор успешно пристигна в защитеното убежище на „Четири лапи“. Днес за Явор започва нов етап от живота му – в сърцето на Рила, заобиколен от гори и зеленина, с пространство, в което да се движи свободно и да проявява естественото си поведение, съобщават от организацията за защита на животните..

Преди пътуването ветеринарни лекари извършиха медицински преглед на Явор в Зоопарк Ловеч и потвърдиха, че общото му здравословно състояние позволява безопасното му транспортиране. До новия си дом той пътува със специализираната мечешка линейка на „Четири лапи“.

След пристигането си в Парка за мечки край Белица Явор започна предпазливо да опознава новата си среда. Засега той е настанен в специално подготвен карантинен сектор с площ от три декара, оборудван с басейн и изкуствена бърлога. Ветеринарен лекар и гледачите на парка ще следят внимателно състоянието му и ще му помогнат да се адаптира постепенно.

Тук Явор ще има възможност да изследва пространството около себе си, да се разхлажда във водата и да се оттегля в бърлогата си, когато пожелае. Предстои му период на адаптация, през който екипът на парка ще се грижи за спокойствието и доброто му състояние.

В Парка за мечки край Белица Явор получава шанс най-сетне да усети какво означава да бъдеш мечка.

Мечокът Явор започна адаптацията си в Парка за мечки край Белица, след като беше преместен вчера от зоопарка в Ловеч. Той се държи спокойно и се храни добре, а през първите дни грижите за него ще бъдат насочени към постепенното му приспособяване към новата среда, каза управителят на Парка за мечки край Белица Никола Попкостадинов.

Преместването е преминало по план, като преди транспортирането на Явор е извършен първоначален ветеринарен преглед, включващ вземане на кръв и преглед на кожата и зъбите. По време на пътуването състоянието му е проверявано на няколко пъти. Мечокът е пристигнал в парка в следобедните часове и е бил настанен във вътрешното заграждение на подготвения за него карантинен сектор. „Беше спокоен, адекватен, без абсолютно никаква агресия или дезориентация“, разказа Попкостадинов за състоянието на Явор по време на транспортирането.

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Попкостадинов обясни, че в първите дни екипът ще даде възможност на мечока да свикне с новата среда и с присъствието на гледачите. След оценка от ветеринарния лекар и служителите на мечия парк той ще бъде допуснат и до външното заграждение. Според Попкостадинов Явор засега се държи спокойно, макар да проявява известна предпазливост към непознатото място. Той допълни още, че вероятно мечокът Явор няма да заспи зимен сън тази година, тъй като тепърва трябва да се адаптира към новия си дом.

Предстои да бъде изготвен хранителен режим за кафявия мечок, съобразен с предполагаемото му тегло от около 250 кг. По думите на Попкостадинов в момента в менюто му преобладават зеленчуци, сред които моркови, краставици и домати, а ябълките, крушите и сливите се дават в по-ограничени количества. Управителят на мечия парк разказа още, че кучешките гранули, които са били сред предпочитаните му храни в зоопарка в Ловеч, ще бъдат включвани само от време на време.

Екипът в мечия парк ще работи и за обогатяване на средата му чрез подходящи занимания и играчки, които да поддържат интереса му и да стимулират естественото му поведение.

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По-подробен ветеринарен преглед е планиран за периода между май и юли през следващата година, посочи управителят на Парка за мечки край Белица. Тогава се предвиждат допълнителни изследвания, включително на състоянието на зъбите. Дотогава поведението и здравословното състояние на мечока ще бъдат наблюдавани внимателно, за да се установи дали има проблеми, изискващи специални грижи, обясни Попкостадинов.

От Парка за мечки край Белица припомниха, че затварят врати за посетители на 1 ноември, тъй като мечките постепенно се подготвят за зимен сън. Станди и Сейда са сред първите заспали. Дотогава паркът ще бъде отворен от 12:00 до 18:00 часа, като последната обиколка започва в 17:30 часа. Засега гостите няма да имат възможност да видят Явор, за да може спокойно да се адаптира към новата среда.

Предложението за преместването на мечока бе внесено от кмета Методи Байкушев след заявена от природозащитната организация готовност да приеме животното и да му осигури подходящи условия за живот. От природозащитната организация допълниха, че преместването на Явор е резултат от сътрудничеството между „Четири лапи“, Община Благоевград и зоопарковете в Благоевград и Ловеч.