22-годишният мечок ще бъде преместен в Парка за мечки в Белица, след като ЧЕТИРИ ЛАПИ и Община Благоевград подписаха договор за дарението му

Нов живот, повече свобода и възможност да се върне към естественото си поведение очакват мечока Явор. След месеци на последователна работа и координация Фондация ЧЕТИРИ ЛАПИ и Община Благоевград подписаха договор за дарение на 22-годишното животно.

Така Явор преминава под грижите на фондацията и се приближава до преместването си в парка. Досега светът на мечока е бил ограничен от бетонни стени. Той никога не е докосвал трева, а в новия си дом ще получи възможност да опознае среда, максимално близка до естествената за кафявите мечки.

Решават съдбата на мечока Явор: Предлагат да бъде преместен край Белица

В парка Явор ще разполага с просторно заграждение, където ще може да рови в земята, да изследва заобикалящото го пространство и да се разхлажда и играе във водата.

За първи път той ще има възможност да проявява естественото си поведение, а когато се почувства спокоен и готов, ще може да заспи и зимен сън - част от живота на кафявите мечки, която досега не е познавал, съобщиха от парка.

Първо го очаква специален дом

След пристигането си Явор първоначално ще бъде настанен в специално подготвен карантинен сектор с площ от 3 декара. Той е оборудван с басейн и изкуствена бърлога, а ветеринарният екип и гледачите на парка ще следят състоянието на мечока и ще му помогнат постепенно да свикне с новата среда.

Преместването е важна стъпка към осигуряването на по-добри условия за живот на Явор. То показва колко съществено е решенията за животните да се вземат с мисъл за техните потребности и дългосрочно благосъстояние.

Именно към тази промяна е насочена и кампанията #ПромянаЗаЗоопарковете на ЧЕТИРИ ЛАПИ, която насърчава по-отговорни практики в управлението на зоопарковете и условия за отглеждане, съобразени с нуждите на животните.

За Явор предстои голяма промяна - от свят, ограничен от бетон, към място, където ще може да усеща тревата под лапите си, да влиза във водата и да открива нови неща. Една крачка към живот, в който има повече пространство, спокойствие и свобода.