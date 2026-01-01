Посетителите на Парка за мечки Белица имат още една причина за усмивка.

Една от обитателките на парка - мечката Флоренция демонстрира завидно спокойствие и добро настроение, наслаждавайки се на прохладата на своя басейн сред красивата природа.

Кадрите са заснети от гледачите в парка, които улавят любим момент от ежедневието ѝ - къпането във водата.

От видеото ясно се вижда колко спокойна и доволна е Флоренция, докато си взима „вана“ в горещия ден, съобщиха от парка.

Екипът препоръчва предварителна проверка на метеорологичните условия преди посещение, за да могат гостите да се подготвят с подходящо облекло, включително по-топли дрехи или дъждобран при необходимост.

Паркът отвори врати на 1 април. През пролетния сезон от април до юни паркът ще работи от 12:00 до 18:00 часа. А през летните месеци - от 10:00 до 18:00 часа. Последната обиколка за деня започва в 17:00 часа.

Паркът в Рила планина е единственото защитено убежище за спасени кафяви мечки в България. Водени от мисията да осигурят естествена безопасна среда за спасени танцуващи мечки от страната и Балканите, ЧЕТИРИ ЛАПИ и Фондация Бриджит Бардo основават парка през 2000 г.

Жестоката практика на експлоатация с цел развлечение продължава до 2007 г., когато ЧЕТИРИ ЛАПИ успешно спасява и последната танцуваща мечка, отбелязвайки края на една жестока ера.

Разположен в района на Южна Рила и Пирин, с невероятна природа от 120 декара иглолистна и широколистна гора, той предоставя свобода и среда, доближаваща се до естествения им дом. Понастоящем 18 мечки от България, различни страни и континенти, пострадали от човешка намеса - включително животни, отглеждани в плен или при неподходящи условия живеят в защитеното убежище. Всяка мечка има индивидуален план за грижи, съобразен с нуждите ѝ.