Вратите на защитеното мечешко убежище в Белица ще отворят на 1 април тази година. Пухкавите обитатели на парка започнаха да показват своите лапи на слънчева светлина и да правят първите си крачки за годината в търсене на вкусни лакомства.

Сред първите събудили се са – Рику, Теди, Сейда, Веско и Ива. Мечките Йета, Мима, Маринка и Сузана все още не са напълно излезли от хибернация и ще останат необезпокоявани, докато официално не приключи зимният им сън. Предвид затоплящото се време, това се очаква да се случи съвсем скоро, преди отварянето на парка. Миналата година Мима бе най-сънливата мечка и спа цели 165 дни.

„Този сезон за първи път посетителите ще могат да посетят обновената информационна и изложбена зона, която разказва историята на танцуващите мечки и парка. Както и да съпреживеят емоционалната виртуална реалност „Дом”, която пресъздава света през очите на мечка, отнета от своя естествен дом и затворена в клетка. Ще могат и да станат свидетели на първите месеци свобода на най-новите ни обитатели – Гордо и Флоренция, които прелетяха 13 000 км от Аржентина”, сподели ръководителят на Парк за мечки Белица Никола Попкостадинов.

През пролетния сезон от април до юни паркът ще работи от 12:00 до 18:00 часа. А през летните месеци - от 10:00 до 18:00 часа. Последната обиколка за деня започва в 17:00 часа.

Паркът в Рила планина е единственото защитено убежище за спасени кафяви мечки в България. Водени от мисията да осигурят естествена безопасна среда за спасени танцуващи мечки от страната и Балканите, ЧЕТИРИ ЛАПИ и Фондация Бриджит Бардo основават парка през 2000 г. Жестоката практика на експлоатация с цел развлечение продължава до 2007 г., когато ЧЕТИРИ ЛАПИ успешно спасява и последната танцуваща мечка, отбелязвайки края на една жестока ера.

Разположен в района на Южна Рила и Пирин, с невероятна природа от 120 декара иглолистна и широколистна гора, той предоставя свобода и среда, доближаваща се до естествения им дом. Понастоящем 18 мечки от България, различни страни и континенти, пострадали от човешка намеса – включително животни, отглеждани в плен или при неподходящи условия живеят в защитеното убежище. Всяка мечка има индивидуален план за грижи, съобразен с нуждите ѝ.