Шестото поредно издание на „Шествие за семейството“ ще се проведе на 13 юни в София. Инициативата, която се организира ежегодно в подкрепа на семейството, родителството и демографското бъдеще на България, тази година ще се състои под егидата на Софийската света митрополия.

Началото е насрочено за 18:00 часа пред храм „Света Неделя“, откъдето участниците ще тръгнат на шествие към храм-паметник „Свети Александър Невски“. След края на шествието пред катедралния храм ще се проведе празнична програма.

„Прогресивна България“ застава зад ежегодното провеждане на шествие за семейството

За първи път начело на шествието ще застане лично българският патриарх Даниил. Според организаторите неговото участие е знак за значимостта на темата за семейството и ролята му в българското общество.

Организатор на инициативата е Сдружение „Месец на семейството“, създадено от Сдружение „РОД“, Младежкия консервативен клуб и Фондация „Нашият дом е България“. В подготовката и провеждането на събитието участват десетки доброволци и общественици от различни населени места в страната.

От организацията посочват, че през последните години шествието се е утвърдило като едно от най-мащабните ежегодни обществени събития в страната, събиращо родители, деца и граждани, които подкрепят традиционното семейство и необходимостта от политики в негова подкрепа.

Ден преди събитието парламентарната група на „Прогресивна България“ обяви официалната си подкрепа за инициативата чрез декларация, прочетена от парламентарната трибуна в Народното събрание.

Организаторите определят шествието като мирно и позитивно събитие, насочено към насърчаване на обществения дебат по теми като демографската криза, подкрепата за младите и многодетните семейства, участието на родителите във възпитанието и образованието на децата и необходимостта семейството да бъде поставено сред националните приоритети.

От Сдружение „Месец на семейството“ отправят покана към всички български граждани, независимо от техните политически убеждения, да се включат в инициативата.

Шествието ще започне на 13 юни от 18:00 часа от площад „Света Неделя“ и ще завърши пред храм-паметник „Свети Александър Невски“.