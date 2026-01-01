Специализирана операция се проведе в пернишкия кв. „Хумни дол“, съобщиха от полицията.

Целта на акцията бе да се извърши контрол по спазване на изискванията на Закона за гражданската регистрация, да се противодейства на престъпността и нарушенията на обществения ред, както и да се осигури засилено полицейско присъствие в района.

В рамките на операцията, за времето от 6:00 до 7:30 часа, униформените извършиха проверки в 6 жилищни сгради. Проверени са 79 души, като 19 от тях представляват интерес за полицията.

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За установени нарушения на Закона за гражданската регистрация са съставени 15 акта за установяване на административни нарушения. По-късно през деня, съвместно с представители на Община Перник, Областна администрация, „ВиК“ и Регионалната здравна инспекция, са извършени проверки в междублоковите пространства около блокове № 1 до № 13.

При проверките не са установени нови временни или постоянни постройки. Констатирано е наличие на разхвърляни отпадъци в междублоковото пространство. Служителите на „ВиК“ не са извършвали проверки на адреси, тъй като за жилищата в блокове № 1 до № 13 няма открити партиди.

Провеждането на подобни операции е част от мерките на полицията за осигуряване на сигурността, спазването на обществения ред и контрола по изпълнение на законовите изисквания на територията на областта.