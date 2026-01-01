В съботния ден се очаква да преобладава слънчево време, с купеста облачност след обяд, но с малка вероятност за валежи, сочи прогнозата на НИМХ.

Ще духа слаб и умерен, в Югоизточна България до силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 25-26° в североизточните райони до 32° в крайните югозападни, в София – около 27°.

В планините ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с купеста облачност, но валежи не се очакват. Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток, който през деня ще отслабва. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра – около 13°.

По Черноморието ще има променлива облачност. Само по южното крайбрежие е възможно да превали слаб дъжд. Ще духа умерен, по южното крайбрежие временно силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 25°-26°, колкото е и температурата на морската вода.

Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. Националният институт по метеорология и хидрология издаде жълт код за вълнение на морето.

При това предупреждение хората трябва да бъдат внимателни за това, че комбинацията от силен вятър, прилив и бурно вълнение може да доведе до локални наводнения в крайбрежните зони. Препоръчва се хората да бъдат внимателни, когато шофират или се разхождат в крайбрежните зони.