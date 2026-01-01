Нови подробности станаха ясни за инцидента със самолет на „Райънеър“, който миналия месец беше принуден да се върне на летището в Солун малко след излитането си. Предварителният доклад от разследването показва, че отломки от повреден двигател са разбили прозорец на самолета, а един от пътниците е бил частично засмукан навън.

Самолетът е изпълнявал полет от Солун за германския град Меминген, когато по време на изкачването е възникнала повреда на лопатка на вентилатора на десния двигател, съобщава американският Национален съвет за безопасност на транспорта (NTSB).

„Отломки от двигателя пробиха фюзелажа и налягането в кабината спадна. Екипажът реши да се върне в Солун, където самолетът се приземи без допълнителни инциденти“, се посочва в предварителния доклад, цитиран от „Евронюз“.

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На борда са се намирали 149 пътници, двама пилоти и четирима членове на кабинния екипаж. Един човек е получил сериозни наранявания.

Непосредствено след инцидента „Райънеър“ съобщи, че полетът се е върнал в Солун, след като „прозорец на пътническата кабина се е разместил по време на полета“. Авиокомпанията посочи, че самолетът се е приземил нормално, а впоследствие за пътниците е бил организиран заместващ полет.

Предварителното разследване обаче дава повече подробности за случилото се.

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Сръбският гражданин Любиша Карович едва не е бил засмукан с главата напред през повредения прозорец. Предпазният му колан и бързата реакция на останалите пътници, сред които и съпругата му, са помогнали той да бъде задържан в самолета.

„Налягането издърпа Любиша навън. За щастие беше с поставен предпазен колан, но половината му тяло беше извън самолета“, разказва съпругата му Светлана Гъркович пред сръбската медия „Нова“.

По думите ѝ тя веднага го хванала за краката.

„Помислих си: „Ако ще умираме, ще умрем заедно“. Беше ужасно“, добавя тя.

Гръцките власти са възложили изцяло разследването на NTSB седмица след инцидента.

До момента е установено, че лопатките на вентилатора са преминали ултразвукова проверка през май, при която не са били открити проблеми.

Разследващите са установили още, че през 12-те месеца преди инцидента екипажи са докладвали за четири предполагаеми сблъсъка с птици, засягащи същия двигател. При последвалите технически проверки не са били установени повреди, но при два от случаите са открити останки от птици.

Разследването продължава, като окончателната причина за повредата все още не е обявена.