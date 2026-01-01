Самолет на авиокомпания „Райънеър“, изпълняващ полет от Солун до Мюнхен, се върна безопасно в Гърция, след като по време на полета възникна сериозна повреда на двигател. Един от пътниците е получил леки наранявания от отломки, отделили се от двигателя на самолета.

Пилотите са установили проблема, докато самолетът се е намирал над територията на Северна Македония, и са взели решение да се върнат в Солун, след като повредата не е могла да бъде отстранена във въздуха, съобщава „Катимерини“.

При снижаването част от повредения двигател се е отделила и според предварителната информация е ударила прозорец на кабината, причинявайки леки наранявания на пътник. От властите уточниха, че няма нарушаване на целостта на корпуса на самолета.

След като екипажът е подал сигнал за тревога, на летище „Македония“ в Солун са били активирани аварийните процедури. Пожарни екипи, линейки, полиция и други служби са били приведени в готовност, но самолетът е кацнал безопасно и е бил отведен в специално определена зона на летището.

Четирима пътници са били транспортирани до болница за профилактични прегледи. Повечето са получили медицинска помощ и са били освободени, а един е останал за допълнителни изследвания.

„Райънеър“ е изпратила резервен самолет, който да превози по-голямата част от пътниците до Мюнхен. Разследване на причините за повредата на двигателя се извършва от компетентните авиационни органи.