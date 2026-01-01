Самолет на авиокомпания „Райънеър“, изпълняващ полет от Солун до Мюнхен, се върна безопасно в Гърция, след като по време на полета възникна сериозна повреда на двигател. Един от пътниците е получил леки наранявания от отломки, отделили се от двигателя на самолета.
Пилотите са установили проблема, докато самолетът се е намирал над територията на Северна Македония, и са взели решение да се върнат в Солун, след като повредата не е могла да бъде отстранена във въздуха, съобщава „Катимерини“.
При снижаването част от повредения двигател се е отделила и според предварителната информация е ударила прозорец на кабината, причинявайки леки наранявания на пътник. От властите уточниха, че няма нарушаване на целостта на корпуса на самолета.
Ryanair flight returns to Thessaloniki after engine failure, passenger injured by debris https://t.co/s0BKMV1djs pic.twitter.com/az0RTOvBpN— Kathimerini English Edition (@ekathimerini) July 10, 2026
След като екипажът е подал сигнал за тревога, на летище „Македония“ в Солун са били активирани аварийните процедури. Пожарни екипи, линейки, полиция и други служби са били приведени в готовност, но самолетът е кацнал безопасно и е бил отведен в специално определена зона на летището.
Θρίλερ στον αέρα - Ο πιλότος αμέσως άλλαξε πορεία και επέστρεψε το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» - Στο νοσοκομείο ο επιβάτηςhttps://t.co/tZj6jCRxeI— SKAI.gr (@skaigr) July 10, 2026
Четирима пътници са били транспортирани до болница за профилактични прегледи. Повечето са получили медицинска помощ и са били освободени, а един е останал за допълнителни изследвания.
„Райънеър“ е изпратила резервен самолет, който да превози по-голямата част от пътниците до Мюнхен. Разследване на причините за повредата на двигателя се извършва от компетентните авиационни органи.