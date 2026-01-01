Крадци се врязаха с автомобил в банков клон във Вълчедръм и се опитаха да изтръгнат банкомата заедно с парите в него.

Сигналът за престъплението е подаден в 4:22 часа в нощта на 7 юли. Това се случва в ден, в който се изплащат пенсиите, а банкоматът е бил пълен с пари.

Директорът на ОД на МВР Монтана ст.комисар Иван Аврамов обясни, че извършителите са две лица, които не са местни, предава NOVA .

Зрелищен обир като на кино: Рецидивист задигна злато, колекция монети, луксозни часовници и пари в Пловдивско (СНИМКИ)

"Единият е задържан на територията на ОД на МВР Плевен, а другият - в Шумен. Деянието е извършено с чужд автомобил, а номерата са сменени", заяви той.

И двамата са криминално проявени и осъждани. Районният прокурор на Монтана Емил Овчаров заяви, че предоставянето на допълнителна информация би затруднило разследването.

"В хода на разследването са събрани доказателства и са повдигнати обвинения на извършителите. Така те биха получили наказание между 1 и 10 години лишаване от свобода", каза той.