Борсовите цени на кафето сортове арабика и робуста се повишиха съответно с около 10% и 8% по време на търговията в четвъртък, а цената на какаовите зърна достигна най-високото си ниво от ноември миналата година, показват данните от борсовата търговия.

При приключването на сесията цената на септемврийския фючърсен контракт за кафе арабика нарасна с 10,22% до 3,4145 долара за фунт, или приблизително 7528 долара за тон.

Септемврийският фючърсен контракт за кафе робуста поскъпна със 7,91% до 4037 долара за тон.

Цената на септемврийския фючърсен контракт за какаови зърна се повиши с 5,19% спрямо предходното затваряне и достигна 6366 долара за тон. В хода на търговията тя се покачи до 6470 долара за тон, което е най-високото равнище от 5 ноември 2025 г.

Температури над 30°C са „изключително вредни“ за растенията арабика и „неоптимални“ за сорта робуста, съобщава Climate Central. Тези два вида растения осигуряват по-голямата част от световното производство на кафе.

За своя анализ Climate Central е изчислила колко дни всяка година биха останали под 30°C в свят без въглеродно замърсяване, но в действителност са надхвърлили тази граница – като така е определен броят на горещите дни, добавени от климатичните промени.

Последните три години са били най-горещите в историята на измерванията, според климатични наблюдатели.