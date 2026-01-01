Районният център по трансфузионна хематология – Варна организира кръводаряване на място в с. Медовец във връзка със случая на жена от селото, получила 40% изгаряния.

Кръводаряването ще се проведе на 15 август 2026 г. (събота) от 9:00 до 14:00 часа.

Инициативата е предназначена за всички близки, приятели и познати на пострадалата, които желаят да помогнат, но нямат възможност да посетят центъра във Варна.

За желаещите да дарят кръв във Варна стационарът на Районния център по трансфузионна хематология – Варна ще работи на 17 август 2026 г. (понеделник) с нормално работно време.

„Една дарена кръв може да даде шанс за живот“, посочват организаторите.

Призивът е повече хора да се включат в инициативата в помощ на пострадалата жена.