Окръжната прокуратура във Варна ръководи разследване във връзка с опит за убийство на жена от село Медовец, извършено с особена жестокост и по особено мъчителен за жертвата начин. Това съобщиха от обвинението.

С постановление на наблюдаващ прокурор от Окръжна прокуратура-Варна за срок до 72 часа е задържан мъж на 48 години - съпруг на пострадалата.

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Сигнал за случилото се е постъпил малко след полунощ на 28 юли 2026 година от болничното заведение, в което е настанена пострадалата. В хода на работата по случая до момента са събрани данни за това, че след като мъжът употребил значително количество алкохол през вчерашния ден, между него и жена му възникнал скандал. След това 48-годишният обвиняем залял със запалителна течност пострадалата и я запалил. В резултат на това тя получила сериозни изгаряния, настанена е за лечение в болнично заведение с опасност за живота.

Работата по доказване и документиране на престъплението продължава под ръководството и надзора на прокурор от Окръжна прокуратура-Варна. В съда предстои да бъде внесено искане за налагане на постоянен арест спрямо обвиняемия.