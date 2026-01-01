Британски художник запечата войната в Украйна върху 50-метрово платно, съобщава Би Би Си. Картината, изобразяваща реакцията на един град спрямо войната в Украйна, ще бъде изложена в Глостър в продължение на месец, преди да отпътува за страната.

Художникът от Глостър Ръсел Хейнс рисува „Линии на съпротивата“ (Lines of Resistance) - творба, която запечатва историите на украински семейства, намерили нов дом в британския град, както и на местни жители, станали доброволци в доставянето на хуманитарна помощ.

Картината все още не е завършена, тъй като Хейнс казва, че „тази история не принадлежи само на един творец“. По време на изложбата, която се открива днес, той кани посетителите да добавят свои думи в подкрепа на хората от Украйна.

Когато платното пристигне там, украинците също ще имат възможност да изпратят своите послания обратно към жителите на Глостър. Хейнс работи по картината в ателие в бивша фабрика за ризи.

Творбата разказва и историята на „хуманитарни работници, творци, войници и обикновени хора, с които се запознах по време на пътуванията си из Украйна“, разказва художникът.

В продължение на един месец хората ще могат да видят картината и да оставят своя отпечатък върху нея. Деца, семейства, местни организации, украински бежанци и жители на Глостър са поканени да се включат в дорисуването на платното, отбелязва Би Би Си.

„Хората могат да напишат своите лични послания за приятелство, надежда, съпротива, мир и солидарност директно върху платното“, казва Хейнс. Той допълва: „Когато „Линии на съпротивата“ отпътува за Украйна, посланията, написани в Глостър, ще заминат с нея. Те ще пренесат гласовете на нашия град отвъд границите и ще напомнят на хората на хиляди километри разстояние, че не са забравени“. В крайна сметка картината ще се завърне в Глостър, изпълнена с послания от Украйна.

Запитан какво го е вдъхновило за творбата, Хейнс отговоря: „Глостър се обедини и изпрати камиони с хуманитарна помощ за Украйна. Направихме толкова много и просто исках да изразя признателността си към нашия град“.