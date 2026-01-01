След нощ, изпълнена с блясък, звезди и награди, едни от най-големите имена в Холивуд се отдадоха на забавленията до ранни зори на парти след церемонията по връчването на наградите „Еми“ за 2026 г.

Сред първите, които пристигнаха, беше моделът Кая Гербер, която показа впечатляващата си фигура и стегнатите си коремни мускули в бял сутиен и подходяща пола. Тя присъства на празненството, организирано от The Walt Disney Company. Моделът бе сред звездите, които дадоха тон на нощта, превърнала се в истинско продължение на бляскавата церемония.

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Кая Гербер пристигна за партито в компанията на колегата си от „The Shards“ Игби Ригни, с когото позира пред фотографите.

Холивуд не спа след церемонията по връчването на наградите „Еми“ за 2026 г. Звездите смениха официалните тоалети с по-смели визии и се отправиха към ексклузивните партита, където празненствата продължиха до ранните часове. Сред най-коментираните гости се оказа Кая Гербер, която привлече всички погледи с дръзкия си ансамбъл в бяло и впечатляващо изваяна фигура.

Кая Гербер израства под ярките светлини на Холивуд, но истинският ѝ път започва в Малибу, където балансира между блясъка на модната индустрия и съвсем обикновеното ежедневие на тийнейджър. Макар че мнозина виждат в нея просто копие на легендарната ѝ майка Синди Крауфорд, Кая бързо доказва, че притежава собствен характер и усещане за света. Още на 10-годишна възраст тя застава пред обектива на Versace, но голямата ѝ премиера на модния подиум се случва, когато навършва 16 години. От този момент нататък кариерата ѝ се развива със зашеметяваща скорост – тя се превръща в муза на Карл Лагерфелд и печели титлата „Модел на годината“, докато големите модни къщи се състезават за присъствието ѝ.

Въпреки огромния успех в модата, Кая винаги е търсила по-дълбоко изразяване, което я отвежда към киното. Тя умишлено избира роли, които я отдалечават от образа на перфектното момиче от кориците, като се потапя в мрачния свят на „Американска история на ужасите“ или показва завидни комедийни умения в независими продукции. Паралелно с филмовите площадки, извън камерите, Кая остава изненадващо земна. Вместо бурния нощен живот, тя предпочита уединението с хубава книга в ръка, като дори създава свой онлайн клуб за четене, където споделя любимите си автори със своите последователи. Днес тя умело съчетава почитта към семейното наследство с изграждането на своя собствена, независима следа в изкуството.