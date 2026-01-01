Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев обяви, че формацията има уверението на други политически сили, че ще подкрепят искането за извънредно заседание на Народното събрание следващия вторник, 13 октомври.

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По думите му ще бъдат изслушани директора на Главна дирекция "Изтърпяване на наказанията", шефът на Софийския затвор и шефът на болницата към затвора.

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Целта е да се изясни каква информация за Атанасов е била отразена в документите преди решението за помилването му.

Повод за новите въпроси стана видеозапис от затворническата болница, за който се твърди, че е от 16 ноември 2022 г. – 19 дни преди помилването на Атанасов. На кадрите се вижда физически конфликт с участието на мъж, идентифициран в публикациите като Огнян Атанасов.

„Какво е знаела госпожа Йотова? Какво е стигнало до нея? Каква е била характеристиката на затворника, която тя е получила?“, запита Василев. Атанасов е помилван на 5 декември 2022 г. от тогавашния вицепрезидент Илияна Йотова. По-рано от президентската институция посочиха, че решението е било взето въз основа на медицинска документация и становища за тежкото му здравословно състояние.

Василев поиска да се установи дали инцидентът в затворническата болница е бил отразен в документите за Атанасов и дали тази информация е достигнала до институцията на вицепрезидента преди помилването. Лидерът на ПП отправи и нови критики към Йотова и отново настоя тя да се оттегли от президентската надпревара.

“Да, България”

Съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов зави, че очевидно Огнян Атанасов е бил помилван в състояние, което не отговаря на това, което твърди Комисията по помилванията и президента Йотова.

За да раззберем защо редица държавни органи лъжат, защо се крие информация, искаме изслушване на редица компетентни органи - ДАНС, МВР, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, на председателя на Комисията по помилванията, посочи Божанов.

По думите му информацията е важна не само за конкретния случай, а за да стане ясно дали българските институции работят така, че да пазят българските деца от наркотрафиканти и дали тези наркотрафиканти не са поктовителствани от българските служби.

Един от въпросите е бил ли е Огнян Атанасов секретен сътрудник на ДАНС или на МВР. Документиран ли е инцидентът, разпространен във видеото - редица въпроси, на които Йотова трябваше да отговори, посочи Божанов.

Той заяви, че отговорът трябва да бъде даден спешно на Народното събрание, тъй като никоя друга институция не иска да се занимава с това.