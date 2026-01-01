От президентската институция излязоха с позиция по повод появилата се информация за помилвано от Илияна Йотова през 2022 г. лице, осъдено за престъпления, свързани с наркотрафик.

По-рано лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев заяви, че през декември 2022 г. тогавашният вицепрезидент Илияна Йотова е помилвала Огнян Атанасов, когото той определи като „петричкия Ескобар“. Василев поиска от Йотова да обясни решението си и заяви, че ако не даде „ясен и убедителен отговор“, трябва да се оттегли от президентската надпревара.

Публикуваме позицията от прессекретариата на президента без редакторска намеса:

Във връзка с постъпили запитвания на журналисти по повод помилвано в края на 2022 г. лице от Илияна Йотова в качеството й на вицепрезидент, прессекретариатът на президента съобщава следното:

На сайта на президентската институция в Регистъра на помилваните лица се съдържа общодостъпна информация по случая, без да бъде споменато името на помилваното лице съгласно Закона за защита на личните данни. А в Закона за „Държавен вестник“ е записано, че указите за помилване не се публикуват в него – чл. 4, ал. 1, т. 5.

Решението за помилване се взема по предложение на Комисията по помилването към президента, която извършва обстойна проверка на фактите и обстоятелствата във връзка с всяка постъпила молба за помилване и изисква становища от всички компетентни държавни органи. В конкретния случай Комисията по помилването е поискала и получила експертно становище относно здравословното състояние на лицето от специалната медицинска комисия в 7-членен състав по чл. 138 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража. Тази специална комисия прави предложения за помилване на лишени от свобода по здравословни причини.

Присъдата на молителя е от 2019 г. за деяния, извършени през 1999-2000 г. Деянията са квалифицирани по чл. 321, ал. 3, т. 1 НК – внос, трафик и продажба на наркотици в Гърция, и лицето е осъдено на 15 години лишаване от свобода, от които е изтърпял 5 години. Към момента на помилването през 2022 г. изтърпяването на наказанието е вече е било прекъснато за 2 години именно заради влошеното здравословно състояние на молителя.

След позицията на президентството от „Да, България“ поискаха от Илияна Йотова и прокуратурата документите, въз основа на които е помилван Огнян Атанасов

Отговорът на президентството на поставените от нас въпроси за помилването на наркотрафиканта Огнян Атанасов от Илияна Йотова през 2022 г. не дава достатъчна яснота защо е взето това решение и кой поема отговорност за него, заявяват от "Да, България" в позиция до медиите. Описанието на процедурата оставя основните въпроси без отговор. Необходими са достъп до документите и ясна публична обосновка на решението, смятат от партията.

Затова от "Да, България" заявяват, че ще поискат от президентската институция, Софийската градска прокуратура и компетентните органи документите, въз основа на които е помилван Огнян Атанасов: молбата за помилване - с датата на подаване; постановленията на СГП от 2021–2022 г. - с датите, основанията за прекъсване на изпълнението на наказанието; експертното медицинско заключение от 2022 г.; протокола и становището на Комисията по помилването; и указа за помилване - с точната дата и всички документи, съдържащи мотивите за решението и обосновката на предложението за помилване.

"Ще настояваме за максималната допустима по закон публичност на тези документи. За защитената медицинска информация ще поискаме проверка от компетентните органи и публично оповестяване на заключенията в разрешения обем. Всяко ограничение на достъпа трябва да бъде конкретно обосновано", заявяват от партията.

"Илияна Йотова носи личната политическа отговорност за решението, което е подписала. Комисията по помилването е помощен експертен и съвещателен орган. Нейното предложение подпомага преценката на вицепрезидента. Решението изисква собствена преценка и носи отговорност пред обществото", коментират от "Да, България".

Според партията трябва да стане ясно каква е била медицинската прогноза, на какви изследвания е почивала и защо е обосновавала избраното решение. Необходима е яснота и как при окончателната преценка са отчетени тежестта на престъпленията, поведението на осъдения и наличните оценки за риска от нови престъпления, се посочва в позицията.

От "Да, България" отбелязват, че правилата на Комисията по помилването предвиждат възможност председателят ѝ да прави изявления по вече решени молби с разрешение на президента или вицепрезидента и при защита на личните данни. Президентската институция разполага с възможност да даде по-съдържателно публично обяснение, смятат от партията.

"Очакваме Илияна Йотова лично да обясни защо е взела това решение и да осигури допустимата по закон прозрачност. Упражняването на правото на помилване изисква обществено доверие. То се защитава с ясни критерии, проверими основания и готовност да се поеме отговорност за конкретния избор", заявяват от "Да, България".