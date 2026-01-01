"Стана ясно, че Илияна Йотова е помилвала наркодилър. Лицето е Огнян Атанасов, известен като петричкия Ескобар". Това заяви лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев.

„През 2022 година с указ 119 от 5 декември, госпожа Йотова помилвала петричкия Ескобар със следните мотиви – „здравословно състояние, представляващо опасност за живота на молителя и би било проява на нехуманно отношение той да остане в затвора“, коментира Василев.

Той посочи още, че въпросното здравословно състояние не е попречило на петричкия Ескобар още в началото на 2023 г., месец, след като е освободен от затвора, да продължи престъпната си дейност. През 2025 г. е заловен с 5 кг кокаин.

Лили Иванова с огромен букет и още над 170 известни имена: вече е факт Инициативният комитет за Йотова и Вълчев

По думите на Василев всичко това се случва без знанието на българските граждани, тъй като мотивите не са публични, а указ 119 не е публикуван в "Държавен вестник".

Той прозова президентът Илияна Йотова да обясни защо е пуснала на свобода наркодилър 10 години преди да изтече присъдата му. Ако не може да даде ясен и убедителен отговор, трябва да се оттегли незабавно от президентската надпревара.

България има нужда от президент, който защитава децата й, а не от президент, който помилва петричкия Ескобар - 10 години преди да му изтече присъдата и го пуска на улицата да продължи да продава кокаин на децата на България, категоричен е Василев.

Според него г-жа Йотова не е видяла нехуманно отношение по казуса на г-жа Иванчева, но е видяла нехуманно отношение по казуса на осъден наркодилър.

Десислава Иванчева: Нямам никакви договорки с Радев и Йотова

Ако повторим думите на един бивш премиер с малко корекция - "Ние ги хващаме, те ги помилват", каза Василев.

Колкото и да е трудно на полицията и прокуратурата да си свършат работата, веднъж са успели докрай да докарат дело и да вкарат някой в затвора и след това г-жа Йотова го е пуснала 10 години преди да му изтече присъдата и същият човек е хванат с 10 кг кокаин, който продава на българските деца, заключи Василев.