Бившият кмет на столичния район „Младост“ Десислава Иванчева, която излезе на свобода 10 месеца предсрочно след помилване от Илияна Йотова заяви чрез пост във фейсбук, че нямам никакви договорки с Радев или Йотова.

"Време е да се включа и да спра спекулациите на всякакви тролове, подлоги и хора от други политически партии, на които разбирам, че им се объркват сметките и ме нападат ожесточен за поста ми за Радев, но сте объркали мястото за изливане на гнева си.Спрете да ме съдите, че съм благодарила на Радев, Йотова и президентската институция. Когато прекарате дори един ден в затвора, без да сте виновни, тогава елате и хвърляйте камъни по мен", пише тя.

Иванчева: Интригата между мен и Йотова е изкуствено създадена

Нямам никакви договорки с Радев или Йотова. Никога не са искали нищо от мен. Нито съм се виждала, нито съм се чувала с тях. Благодарността ми не е плод на сделки, а на сините очи на сина ми, които виждам всяка сутрин, когото днес имам щастието да прегръщам – вместо да гледам решетките на затвора, категорична е тя.

"Майка ми ме е учила, че когато някой направи добро за теб, е редно да благодариш. Помилването можеше да стане по-рано, но можеше и изобщо да не се случи. За мен този жест е подарък – за мен, за детето ми и за майка ми. Благодарна съм и на гражданското общество. Без тази подкрепа е напълно възможно да не се беше стигнало дотук", посочва още бившият кмет на район „Младост“.

Илияна Йотова обясни защо е помилвала Десислава Иванчева

Всички, които разпространяват гнусни внушения за „договорки“, очевидно живеят в свят на търговия и сделки. Моят живот не е такъв, пише в заключение тя.

Вчера Иванчева коментира оставката на президента Румен Радев.

"Още когато получих благата вест в Сливен за помилването ми от президентството разбрах, че Радев и Йотова са решили да скочат в дълбокото. Знаех, че моята свобода е зaлог в ръцете на мафията. Даваха си сметка, че това ще го конфронтира със статуквото, ще развали комфорта му. Пожелавам му успех в тежкото начинание да чисти тинята, помията във всички институции и на всички нива, особено в правосъдието. Пожелавам и на българите този път чудото да се случи и да заживеем в свободна България!", написа Иванчева след новината за оставката на президента.