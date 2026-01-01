С официално събрание в НДК и в присъствието на 174 членове учредиха Инициативния комитет, който издига Илияна Йотова и Кирил Вълчев за кандидат-президентска двойка за вота на 25 октомври, като ще бъде мощна тяхна подкрепа.

В залата бе премиерът Румен Радев. Легендата на българската музика Лили Иванова посрещна Йотова с огромен букет в началото на събитието, а Мариана Попова изпя химна на България, докато всички бяха на крака.

Зад кандидатурите на Йотова – Вълчев застана президентът Георги Първанов (2002 – 2012 г.), както и изтъкнати интелектуалци и спортисти. Известни представители на българската наука и култура, евродепутати, политици, общественици и журналисти са сред останалите учредители на Инициативния комитет.

За съпредседатели на Инициативния комитет бяха избрани проф. Христо Пимпирев, председателят на БСП Крум Зарков, народният представител от "Прогресивна България" Емине Гюлестан и лекарят Емил Стоименов.

Популярни лица застават зад Йотова и Вълчев, учредяват инициативния комитет

БТА

„Събрали сме се, за да издигнем кандидатурата за президент и вицепрезидент на Илияна Йотова и Кирил Вълчев, които заслужават да влязат на „Дондуков“ 2“, посочи проф. Пимпирев.

„Избираме президент и вицепрезидент, които да обединят България, стига с тези „фоби“ и „фили“, трябва да се обединим около идеята да се преборим с демографската криза, българите да живеят по-добре“, каза професорът. Той посъветва Йотова и Вълчев не да гледат ден за ден, а през поколения напред. В изказването си Христо Пимпирев си спомни и за общи моменти на Антарктида с Кирил Вълчев.

Ако получа вашето доверие ще продължа да бъда президент със собствен глас, собствена оценка и собствено решение, обеща пред присъстващите в залата учредители на Инициативния комитет Илияна Йотова. Най-лесното на този свят е да опиташ да смачкаш една жена, но това ме прави още по-силна, добави тя. Според нея президентската институция трябва да бъде място за съгласие по въпросите, много по-големи от отделни партийни решения. Но отбеляза, че държавност без подкрепата на хората не може да съществува.

Йотова благодари на всички, които са застанали с имената си зад кандидатурите им с Кирил Вълчев, както и на семейството и на съпруга си за подкрепата. Тя се обърна към Лили Иванова с думите: "благодаря ти, че си от хората които най-много ми дават кураж, аз изключително много ценя това". Илияна Йотова изтъкна, че първи са издигнали кандидатурата ѝ от Съюза на тракийските дружества, на които също благодари.

Не ви обещавам президент без противници, но противниците не са врагове, доверието не се изисква и не се наследява, а се заслужава всеки ден, изтъкна кандидатът за държавен глава и настоящ президент.

Йотова подчерта колко високо цени подкрепата от БСП, защото човек трябва да знае откъде е тръгнал и да отстоява своите идеи и принципи. Не пропусна и подкрепата на най-новата партия – "Прогресивна България" (ПБ), получила доверието на близо 1,5 млн българи. По думите ѝ ПБ не се е родила от партийна сделка, а от хората, които искат държавата си обратно, които искат отбор, а не "сглобка".

Войната в Украйна няма военно решение, подчерта тя. Според нея България трябва да бъде инициатор на коалиция за мир. Йотова отново подчерта, че страната ни не може да участва в Коалиция на желаещите, която подготвя военно присъствие. "Няма да допусна страната ни да бъде въвлечена в този конфликт – нито чрез необмислени споразумения, подписвани тайно от другите институции и без знанието на българските граждани, които обвързват страната ни с конфликта", посочи още Илияна Йотова. Тя смята, че България трябва да се включва активно в дипломатическите канали, включително и с Русия.

"Съюзите, в които членуваме, са наш стратегически избор отдавна. В тях България трябва да участва със свой глас, а не да чака решенията на другите, без снишаване и криене зад Брюксел. България трябва да бъде част от промяната в Европейския съюз", заяви президентът.

Тя се обяви категорично против всякакви опити – и наши, и чужди, за пренаписване на българската история. В тази връзка Йотова подчерта, че няма да допусне никакъв компромис в българската позиция по отношение на Република Северна Македония.

Според нея проблемът в Черно море от регионален става глобален, а това налага инициативи по спешност. И тук се нуждаем от консолидирана българска позиция, това е тема за Консултативен съвет за национална сигурност (КСНС), изтъкна още президентът и кандидат за "Дондуков" 2.

Твърдо вярвам, че заедно можем да дадем нов подем на страната, като пазим българските добродетели, убедена е Илияна Йотова. И добави, че за да бъде изпълнено всичко това, на първо място е собствената отговорност.

По повод на твърденията, че мандатът ѝ ще бъде трети за Румен Радев, тя коментира, че така могат да разсъждават само хора, които пречупват това само през собствените си биографии. Не малко от тях имат мандати, благодарение на Румен Радев, припомни Йотова. И увери, че доброто партньорство, което са имали с Румен Радев в президентската институция ще продължи и занапред. В изказването си тя постави акцент и върху "ширещото се социално неравенство, което разкъсва у хората усещането за общност".

БТА

Ще бъда още един гарант за демокрацията в президентството, заяви пред учредителите кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев. Той подчерта, че с президента Йотова имат общо разбиране как да се постига съгласие – чрез диалог. Възможно е да има съгласие по важни за народа ни теми, смята той.

В изказването си Вълчев благодари на държавния глава за гласуваното доверие и посочи, че голямата цел вижда в това българите да се гордеят, че са граждани на България в Европа, децата ни да остават у дома, а българите по света да намират все повече причини да се завръщат.

Демокрацията е основата на съвременна Европа, в която българите 14 века даваме своя принос, а нашето поколение нареди българската азбука сред трите в Европейския съюз. Ще бъда още един гарант в президентството за България в Европейския съюз и показване приноса на България 14 века в Европа, обеща кандидатът за вицепрезидентът. Той подчерта, че ще работи усърдно в търсенето на съгласие как България да показва по-добре своя облик навън. "Дом България, който да представя страната и да събира българите в чужбина – ето още една цел", заяви Кирил Вълчев. И се обяви за специална церемония при връчване на българското гражданство.

БГНЕС

„Тук съм, за да подкрепя Илияна Йотова, с която бяхме 9 години рамо до рамо в президентската институция. Тя има знания, опит, чувство за отговорност и държавно човешко мислене, които изисква постът на държавния глава.“ Това заяви премиерът Румен Радев.

По думите му в България протичат процеси на нормализация, а обществото има ясни очаквания за бъдещето на страната.

„Българите искат мир, закон и перспектива. Нямаме място и не е време за експерименти“, заяви премиерът.

Той подчерта, че президентската институция трябва да бъде ръководена от хора, на които обществото може да има доверие. „Президентството трябва да бъде в сигурни ръце“, каза премиерът и пожела успех на Илияна Йотова и Кирил Вълчев.

БТА

ВИЖТЕ ПЪЛНИЯ СПИСЪК - КОЙ ВЛИЗА В ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ:

♦ Съпредседатели

► Христо Пимпирев

► Емине Гюлестан

► Крум Зарков

► Емил Стоименов

♦ Членове

Александър Боримечков, Александър Маринов, Ангел Симеонов, Анжела Димчева, Антоний Тодоров, Аркади Шарков, Атанас Мерджанов, Биляна Мирчевска-Странска, Боби Бобев, Борис Панкин, Боряна Бужашка-Данчева, Боян Ангелов, Валентин Старчев, Валерия Велева, Ваня Добрева, Васил Николов, Васил Сгурев, Васил Цонков, Васко Николов, Вежди Рашидов, Веселин Вълчев, Веселин Плачков, Виктория Монева, Владимир Москов, Владимир Николов, Владислав Лазаров;

Георги Аврамчев, Георги Глушков, Георги Иванов, Георги Марков, Георги Николов, Георги Първанов, Георги Тодоров, Георги Тошев, Георги Янков, Гергана Ичева, Григор Горчев, Даниел Спасов, Денислав Иванов, Диана Овчарова, Димитър Бакалов, Димитър Велков, Димитър Димитров, Димитър Димитров, Димитър Здравков, Димитър Здравков, Димитър Маноилов, Димитър Пеловски, Димитър Стефанов, Добрин Добрев, Донвена Пандурски, Донка Михайлова, Дора Христова;

Ева Янева, Евгени Манев, Евгени Станимиров, Евгения Яйджиева, Евелина Славчева, Елка Трайкова, Емануил Йорданов, Емануил Манолов, Емил Костадинов, Емил Радев, Емил Спасов, Желязко Гагов, Златан Стойков, Златко Златев, Иван Гранитски, Иван Иванов, Иван Лесов, Иван Маразов, Иван Таков, Иван Токаджиев, Ивет Горанова, Иво Хаджимишев, Илиана Раева, Илиян Чабуклийски, Илиян Янчев, Иля Велчев, Ирина Цонева-Милева, Йоана Томова, Йордан Йовчев, Йордан Йорданов, Йордан Младенов, Йордан Христов;

Калина Иванова, Камен Алексиев, Константин Папазов, Красимир Гигов, Красимир Каракачанов, Красимир Премянов, Кристиан Вигенин, Кристина Патрашкова, Лидия Георгиева, Лили Иванова, Лъчезар Тра,ков, Любка Александрова, Любка Липчева-Пранджева, Любомир Стойков, Любослав Костов, Людмил Вагалински, Людмил Веселинов, Людмила Нинова, Маргарита Петкова, Мариана Попова, Марин Киров, Марин Маринов, Мария Гигова, Мария Гуркова, Мартин Захариев, Мартин Кацарски, Милен Иванов, Милен Михов, Милена Велчева, Минко Дудев, Мирела Йолова, Митко Димитров, Митко Щерев, Михаил Миков, Михаил Пандурски;

Надя Парпулова-Ашуърт, Недялко Йорданов, Николай Анастасов, Николай Дойнов, Николай Марин, Николай Милчев, Николай Митков, Николай Овчаров, Николай Сотиров, Нона Йотова, Огнян Герджиков, Павел Михайлов, Павел Поппандов, Пенчо Милков, Петър Витанов, Петър Добрев, Петър Кънев, Пламен Карталов, Пламен Чернев, Полина Карастоянова, Ралица Паскалева, Румен Гунински, Румен Драганов, Сава Димитров, Севда Шишманова, Семра Наимова-Юзеир, Сергей Станишев, Симеон Идакиев, Симеон Караколев, Спас Панчев, Станимир Илчев, Станислав Владимиров;

Татяна Пандурска, Теодор Салпаров, Теодосий Спасов, Тихомир Янакиев, Тодор Черкезов, Тома Томов, Филиз Хюсменова, Хайгашод Агасян, Христо Белоев, Христо Бонджолов, Христо Господинов, Христо Григоров, Христо Михайлов, Христо Орманджиев, Христо Христов, Цветелина Пенкова, Цветелина Спиридонова, Явор Дачков.